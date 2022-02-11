Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Bugün yapılan kura çekimi ile birlikte Ziraat Türkiye Kupasındaki Çeyrek Final eşleşmeleri belli oldu. Buna göre;

Trabzonspor - FTA Antalyaspor

Sivasspor - Fatih Karagümrük

Beşiktaş - Yukatel Kayserispor

Alanyaspor - Gaziantep FK

MUHTEMEL YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Trabzonspor - FTA Antalyaspor maçının galibiyle Beşiktaş - Yukatel Kayserispor eşleşmesinin galibi yarı finalde karşı karşıya gelecek

Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK maçının galibiyle Demir Grup Sivasspor - Vavacars Fatih Karagümrük eşleşmesinin galibi yarı finalde karşı karşıya gelecek

Kupada tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final müsabakaları sonucunda tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı finalde mücadele edecek.

ÇEYREK VE YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek final karşılaşmaları 1,2,3 Mart'ta oynanacak.

Yarı final etabının ilk maçları 19, 20 veya 21 Nisan, rövanş mücadeleleri ise 10,11 veya 12 mayıs tarihlerinde oynanacak.