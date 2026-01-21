Ziraat Türkiye Kupası'nda final tarihi açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final, yarı final ve final tarihleri belli oldu.

Buna göre çeyrek final müsabakaları 21, 22, 23 Nisan tarihlerinde, yarı final müsabakaları 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinde, final müsabakası ise 24 Mayıs tarihinde oynanacak.

Final maçının oynanacağı stadyum ise daha sonra ilan edilecek.

Bununla birlikte, UEFA Avrupa kupalarında mücadele eden takımların son 16 turuna yükselmeleri ve buna bağlı olarak Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında erteleme yapılması durumunda, erteleme müsabakaları ve takımların UEFA Avrupa kupalarındaki durumlarına göre Ziraat Türkiye Kupası tarihleri yeniden değerlendirilecek.