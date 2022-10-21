Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

Türkiye Kupası kura çekimi gerçekleşti. Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Kastamonuspor'u eleyerek 4. tura geçen Galatasaray ve 4. turda kura çekimiyle, Türkiye Kupası maçlarına dahil olan Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu.



GALATASARAY'IN RAKİP BELLİ OLDU

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Yeşilyurt D.Ç. Ofspor ile eşleşti.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ BELLİ OLDU

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu maçında Serik Belediyespor ile eşleşti.

TÜRKİYE KUPASI 4. TUR EŞLEŞMELERİ

Turnuvaya 3. turdan başlayan Galatasaray'ın yanı sıra Beşiktaş'ın da rakibi belli oldu. Fenerbahçe ve Trabzonspor bu turda yer almayacak.



Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri şu şekilde:



Galatasaray - Yeşilyurt DÇ Ofspor



Beşiktaş - Serik Belediyespor



Yukatel Kayserispor - Sivas Belediyespor



Erzurum FK - Esenler Erokspor



Eyüpspor - Düzce Cam Düzcespor



Göztepe - Bucaspor



Altaş Denizlispor - Şanlıurfaspor



Hangi Kredi Ümraniyespor - Efeler 09 Spor



Corendon Alanyaspor - Sakaryaspor



Gençlerbirliği - Bayburt Özel İdare Spor



Bey Çimento Bandırmaspor - Teco Karacabey Belediyespor



İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor



Gaziantep FK - Belediye Kütahyaspor



Adana Demirspor - Eşin Group Nazilli Belediyespor



Ankaragücü - Amed Sportif Faaliyetler



Bitexen Giresunspor - Ankaraspor



Kasımpaşa - 1461 Trabzon



Ankara Keçiörengücü - Bulvarspor



Yılport Samsunspor - Adanaspor



Altınordu - Bodrumspor



Çaykur Rizespor - Kırklarelispor



Boluspor - Tarsus İdman Yurdu



Yeni Malatyaspor - Uşakspor



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