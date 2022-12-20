Ziraat Türkiye Kupası'nda günün maçları: Fenerbahçe ile İstanbulspor karşı karşıya

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu başlıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda salı, çarşamba ve perşembe günü 5. eleme turu karşılaşmaları oynanacak.
Bugün öne çıkan mücadelelerden birinde Fenerbahçe ile İstanbulspor karşılaşacak.
20 ARALIK SALI PROGRAMI
13.00 Kasımpaşa-HangiKredi Ümraniyespor (Recep Tayyip Erdoğan)
13.00 MKE Ankaragücü-Tuzlaspor (Akdeniz Üniversitesi)
15.00 Demir Grup Sivasspor-Esenler Erokspor (Sivas 4 Eylül)
17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Manisa FK (Corendon Airlines Park Antalya)
19.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)
21.00 Fenerbahçe-İstanbulspor (Şükrü Saracoğlu)