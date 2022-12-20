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Ziraat Türkiye Kupası'nda günün maçları: Fenerbahçe ile İstanbulspor karşı karşıya

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda bugün 6 mücadele oynanacak. İşte ayrıntılar ve günün programı...

Ziraat Türkiye Kupası'nda günün maçları: Fenerbahçe ile İstanbulspor karşı karşıya

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Günün spor manşetleri (20 Aralık 2022)

Günün spor manşetleri (20 Aralık 2022)

5. eleme turu başlıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda salı, çarşamba ve perşembe günü 5. eleme turu karşılaşmaları oynanacak.

Bugün öne çıkan mücadelelerden birinde ile İstanbulspor karşılaşacak.

20 ARALIK SALI PROGRAMI

13.00 Kasımpaşa-HangiKredi Ümraniyespor (Recep Tayyip Erdoğan)
13.00 MKE Ankaragücü-Tuzlaspor (Akdeniz Üniversitesi)
15.00 Demir Grup Sivasspor-Esenler Erokspor (Sivas 4 Eylül)
17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Manisa FK (Corendon Airlines Park Antalya)
19.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)
21.00 Fenerbahçe-İstanbulspor (Şükrü Saracoğlu)

Ziraat Türkiye Kupası'nda günün maçları: Fenerbahçe ile İstanbulspor karşı karşıya - 1

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