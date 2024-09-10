Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan iki maçla başladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan bugün oynanan iki maçla başladı. Bölgesel Amatör Lig ekibi Kilis Belediyespor, deplasmanda TFF 3. Lig takımı Kahramanmaraş İstiklalspor ile karşılaştı. Kilis ekibi, sahadan 1-0 galip ayrılarak tur atladı.



Günün diğer maçında 3. Lig ekibi Düzcespor, Sinopspor'a konuk oldu. Kırmızı-lacivertli ekip, Fatih Gök ve Sercan Uslu'nun golleriyle deplasmanda 2-0 kazandı ve adını üst tura yazdırdı.

Türkiye Kupası'nda 1. Tur yarın oynanacak 12 karşılaşma ile devam edecek.