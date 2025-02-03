NTV.COM.TR

Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci hafta heyecanı başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci hafta heyecanı yarın oynanacak maçlarla başlıyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci hafta heyecanı başlıyor

'nda ikinci hafta, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Dört grupta 4, 5 ve 6 Şubat'ta yapılacak maçların programı şöyle:

4 Şubat Salı:

C Grubu

15.30 RAMS Başakşehir-Ahlatcı Çorum FK (Başakşehir Fatih Terim)

18.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

D Grubu

13.00 Kocaelispor-Net Global Sivasspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

20.30 Beşiktaş-Kırklarelispor (Atatürk Olimpiyat)

5 Şubat Çarşamba:

A Grubu

13.00 İskenderunspor-Trabzonspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)

18.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)

B Grubu

20.30 Fenerbahçe-Erzurumspor FK (Ülker)

D Grubu

15.30 Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor (Bodrum İlçe)

6 Şubat Perşembe:

A Grubu

18.30 Corendon Alanyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (GAİN Park)

B Grubu

13.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.45 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)

C Grubu

16.00 Boluspor-Galatasaray (Bolu Atatürk)

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...