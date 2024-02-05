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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları ne zaman? İşte ZTK maç programı

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarının programı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu 6 Şubat'ta başlayacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nda hangi maçlar var?

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları ne zaman? İşte ZTK maç programı

'nda son 16 turu 6 Şubat'ta yapılacak müsabakalarla başlayacak. Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 6-7-8 Şubat'ta tek usulüne göre yapılacak maçların programı şu şekilde:

6 Şubat Salı:

14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor (Atatürk Olimpiyat)

17.30 MKE Ankaragücü-Anagold 24Erzincanspor (Eryaman)

20.45 Galatasaray-Teksüt Bandırmaspor (RAMS Park)

7 Şubat Çarşamba:

14.30 EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor (BD Grup 4 Eylül)

17.30 RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.45 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)

8 Şubat Perşembe:

17.30 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Eryaman)

20.45 Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)

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