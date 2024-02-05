Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları ne zaman? İşte ZTK maç programı

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu 6 Şubat'ta yapılacak müsabakalarla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 6-7-8 Şubat'ta tek maç usulüne göre yapılacak maçların programı şu şekilde:



6 Şubat Salı:



14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor (Atatürk Olimpiyat)



17.30 MKE Ankaragücü-Anagold 24Erzincanspor (Eryaman)



20.45 Galatasaray-Teksüt Bandırmaspor (RAMS Park)



7 Şubat Çarşamba:



14.30 EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor (BD Grup 4 Eylül)



17.30 RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)



20.45 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)



8 Şubat Perşembe:



17.30 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Eryaman)



20.45 Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)