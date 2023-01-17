Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, kupada oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler belirlendi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu hakemleri:



17 Ocak Perşembe:



Demir Grup Sivasspor - Teco Karacabey Belediyespor: Murat Erdoğan



Fraport TAV Antalyaspor - Yukatel Kayserispor: Cihan Aydın



Corendon Alanyaspor - Galatasaray: Volkan Bayarslan



18 Ocak Çarşamba:



VavaCars Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir: Mert Güzenge



MKE Ankaragücü - Beşiktaş: Sarper Barış Saka



HangiKredi Ümraniyespor - Trabzonspor: Ümit Öztürk



19 Ocak Perşembe:



Gaziantep FK - Arabam.com Konyaspor: Yiğit Arslan



Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek