NTV.COM.TR’ye geri dön

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler

Türkiye Federasyonu Merkez Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, kupada oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler belirlendi. 

'nda son 16 turu hakemleri:

17 Ocak Perşembe:

Demir Grup Sivasspor - Teco Karacabey Belediyespor: Murat Erdoğan

Fraport TAV Antalyaspor - Yukatel Kayserispor: Cihan Aydın

Corendon Alanyaspor - Galatasaray: Volkan Bayarslan

18 Ocak Çarşamba:

VavaCars Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir: Mert Güzenge

MKE Ankaragücü - Beşiktaş: Sarper Barış Saka

HangiKredi Ümraniyespor - Trabzonspor: Ümit Öztürk

19 Ocak Perşembe:

Gaziantep FK - Arabam.com Konyaspor: Yiğit Arslan

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek

Galatasaray'dan stopere Mehmet Yeşil (17 Ocak 2023 transfer haberleri)

Galatasaray'dan stopere Mehmet Yeşil (17 Ocak 2023 transfer haberleri)

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...