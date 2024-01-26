Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunun programını duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları 6-8 Şubat tarihleri arasında oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu tek maç eleme sistemine göre gerçekleşecek.
TFF'den yapılan açıklamaya göre kupada maç programı şöyle:
6 Şubat Salı
14.30 Fatih Karagümrük - Samsunspor
17.30 MKE Ankaragücü - 24Erzincanspor
20.45 Galatasaray - Bandırmaspor
7 Şubat Çarşamba
14.30 Sivasspor - Konyaspor
17.30 RAMS Başakşehir - Hatayspor
20.45 Gaziantep FK - Fenerbahçe
8 Şubat Perşembe
17.30 Gençlerbirliği - Trabzonspor
20.45 Antalyaspor - Beşiktaş
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