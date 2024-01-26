Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunun programını duyurdu.



TFF'den yapılan açıklamaya göre Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları 6-8 Şubat tarihleri arasında oynanacak.



Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu tek maç eleme sistemine göre gerçekleşecek.



TFF'den yapılan açıklamaya göre kupada maç programı şöyle:

6 Şubat Salı

14.30 Fatih Karagümrük - Samsunspor

17.30 MKE Ankaragücü - 24Erzincanspor

20.45 Galatasaray - Bandırmaspor



7 Şubat Çarşamba

14.30 Sivasspor - Konyaspor

17.30 RAMS Başakşehir - Hatayspor

20.45 Gaziantep FK - Fenerbahçe



8 Şubat Perşembe

17.30 Gençlerbirliği - Trabzonspor

20.45 Antalyaspor - Beşiktaş