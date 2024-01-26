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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunun maç programını açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu programı açıklandı

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Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunun programını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları 6-8 Şubat tarihleri arasında oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu tek maç eleme sistemine göre gerçekleşecek.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kupada maç programı şöyle:

6 Şubat Salı

14.30 Fatih Karagümrük - Samsunspor

17.30 MKE Ankaragücü - 24Erzincanspor

20.45 Galatasaray - Bandırmaspor

7 Şubat Çarşamba

14.30 Sivasspor - Konyaspor

17.30 RAMS Başakşehir - Hatayspor

20.45 Gaziantep FK - Fenerbahçe

8 Şubat Perşembe

17.30 Gençlerbirliği - Trabzonspor
20.45 Antalyaspor - Beşiktaş

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