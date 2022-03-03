Ziraat Türkiye Kupası'nda son yarı finalist Aytemiz Alanyaspor

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen son takım Aytemiz Alanyaspor oldu.

Alanya ekibi uzatmalara giden maçta Gaziantep FK'yi 2-1 yenerek adını son dört takım arasına yazdırdı.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan karşılaşmada Aytemiz Alanyaspor'un golleri 74. dakikada Tayfur Bingöl ve 102. dakikada Oğuz Aydın'dan gelirken, Gaziantep FK'nin tek sayısını 90. dakikada Papy Djilobodji kaydetti.

Aytemiz Alanyaspor, yarı finalde Sivasspor ile karşılaşacak. Yarı finalin diğer ayağında ise Trabzonspor ile Kayserispor finale çıkmak için mücadele edecek.