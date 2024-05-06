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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının heyecanı yarın oynanacak Beşiktaş - Ankaragücü karşılaşmasıyla başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı

yarı final rövanş müsabakaları yarın oynanacak Beşiktaş-MKE Ankaragücü mücadelesiyle start alacak.

Tüpraş Stadı'nda yapılacak maç saat 20.30'da başlayacak. İki takım arasında Ankara'da oynanan ilk karşılaşma golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı.

Yarı finalin diğer eşleşmesinde ise 8 Mayıs Çarşamba günü VavaCars Fatih Karagümrük, Trabzonspor'u konuk edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Eşleşmede oynanan ilk maç Trabzonspor'un 3-2 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.

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