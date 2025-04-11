Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçları ne zaman? (ZTK yarı final maç takvimi)
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) yarı final maçlarının ne zaman oynanacağı futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Çeyrek finalde Fenerbahçe'yi eleyerek yarı finale yükselen Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor ise sahasında Göztepe ile kozlarını paylaşacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçları ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maç programı, Türkiye Futbol Federasyonu açıklaması sonrasında belli oldu. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan yarı final maçlarıyla finale yükselen takımlar belli olacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçları ne zaman?
ZTK YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılana açıklamaya göre, tek maç eleme usulüne göre oynanacak yarı final maçlarının programı şöyle:
22 Nisan Salı:
20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
24 Nisan Perşembe:
20.30 Trabzonspor-Göztepe (Papara Park)
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