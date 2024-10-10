Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. turuna 4 maçla devam edildi.

Organizasyonun 2. turunda rakiplerine üstünlük kuran takımlar, bir üst tura yükseldi.



Osmaniyespor FK-Diyarbekirspor karşılaşması, Diyarbekirsporlu futbolcular uzatma bölümünde sahadan çekildiği için tamamlanamadı. Maçın 118. dakikasında bir faul pozisyonunun ardından 1-0 geride olan Diyarbekirspor'un oyuncuları, kulübeden gelen talimatla sahadan çekilerek soyunma odasına gitti. Müsabaka ile ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.



Organizasyonun 2. turu, bugün saat 19.00'da yapılacak Erciyes 38 Futbol-Orduspor 1967 maçıyla tamamlanacak.



Şu ana kadar müsabakalarda alınan sonuçlar şu şekilde:



Türk Metal 1963-Pazarspor: 1-3

Kemerkent Bulvarspor-İnegölspor: 0-1

Büyükçekmece Tepecikspor-Serik Belediyespor: 0-1

Uşakspor-Bursaspor: 0-1