Zirvede dev derbi, Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya. Muhtemel 11'ler
04.04.2026 09:15
Trabzonspor ve Galatasaray'ın golcüleri Onuachu ve Icardi
Trendyol Süper Lig'de derbiler haftası bugün başlıyor. Lider Galatasaray, 4 puan gerisindeki Trabzonspor'a saat 20'de konuk olacak.
Trabzonspor - Galatasaray ve Fenerbahçe - Beşiktaş derbilerine sahne olacak 28. haftada ilk düello bugün Karadeniz'de.
Fatih Tekke ile yeniden şampiyonluk hayali kuran Trabzonspor, bir maç eksiğiyle 4 puan önünde yer alan lider Galatasaray'la karşılaşacak.
Papara Park'ta saat 20'de başlayacak maçı, hakem Cihan Aydın yönetecek.
TRABZON'DA İKİ EKSİK
Bu sezon derbi galibiyeti alamayan Bordo Mavililerde iki kritik eksik var. Kart cezalısı Oulai ve tedavisi süren Batagov bu akşam forma giyemeyecek.
GALATASARAY'DA ÜÇ İSİM YOK
Son 3 maçını kazanan Galatasaray ise zirvedeki avantajını korumanın peşinde. Sarı kırmızılılar üç önemli eksik var.
Tedavileri süren Osimhen ve Sara'nın yanı sıra,, kart cezalısı Sane de forma giyemeyecek.
Galatasaray'da sezon başında Trabzonspor'dan transfer edilen Uğurcan Çakır, eski takımının stadına ilk kez dönecek.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Onana; Pina, Nwaiwu, Savic, Lovik; Ozan, Folcarelli; Zubkov, Muçi, Mustafa ve Onuachu
Galatasaray: Uğurcan; Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs; Torreira, Lemina; Barış Alper, İlkay, Lang ve Icardi