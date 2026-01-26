Zirvede puan farkı yükseldi: "Tedesco’ya yazar"

Süper Lig'in 19. haftasındaki Fenerbahçe-Göztepe müsabakası 1-1 berabere bitti. Bu sonuçla sarı lacivertlilerin Galatasaray'la puan farkı 3'e çıktı. Peki spor yazarları maç için ne dedi? İşte spor yazarlarından Fenerbahçe değerlendirmesi…



BAZEN OLMUYOR



Tedesco'nun neler düşündüğünü bilmiyoruz ama, sabır ve pas örgüsü içinde, etkili kanat atakları ile sonuca gitmek istedi. İki maçta Yigit Efe ile hamle yapmış, kilitlenen maçları kendi lehine çevirmişti. Bu kez baştan bu kurguya dönmesi kendi içinde mantıklı olsa da takımın diğer pozisyonlanmasında, yine "zorlandığı" şablonlar vardı.



Yiğit kendi ifadesindeki gibi bek gibi değil, sağ kanadı kontrol eden stoper oynamıştı. Bu kez bek görevini aldı direkt olarak. Sağ beki kulübede otururken üstelik.

Detayların peşindeysen genç Yiğit'ten de yapamayacağı şeyleri beklemeyeceksin. Maçın faturası genç oyuncuya değil, Talisca veya Asensio gibi problem çözücülerinin etkisizliğine kesilir. (Gürcan Bilgiç-SABAH)



TEDESCO’YA YAZAR

Tedesco'nun hamlede yine büyük hatası vardı. Kerem'i alıyorsun tamam, Musaba çıkar mı? Adam geçerek, sıfıra inen tek oyuncun. Sezon başından beri söylediğim bir önemli görüşüm daha var; Dün geceki gibi zorluk derecesi yüksek maçlarda Talisca ile Asensio'nun baştan başlayıp, sürekli birlikte oynamasına kesinlikle karşıyım.

Dün gece gördük, ikisi de hiçbir şey yapmadı. Geçen haftaki yoktan var edilen 3 puanlık Alanya maçı da bu konudaki görüşüme bir başka canlı örnek. Bu arada Guendouzi, Göztepe karşısında en gayretli oyunculardan biriydi. Sonuçta çok önemli bir iki puan kaybedildi. Keşke her hakem büyüklerin maçında Cihan Aydın gibi objektif maç yönetebilse. Nerede o günler! (Ömer Üründül-SABAH)