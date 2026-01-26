Zirvede puan farkı yükseldi: "Tedesco’ya yazar"
26.01.2026 09:22
Fenerbahçe-Göztepe müsabakası 1-1 berabere bitti. Bu sonuçla sarı lacivertliler zirve yarışında takıldı ve Galatasaray'la puan farkı yükseldi. Spor yazarları Tedesco'yu eleştirdi.
Süper Lig'in 19. haftasındaki Fenerbahçe-Göztepe müsabakası 1-1 berabere bitti. Bu sonuçla sarı lacivertlilerin Galatasaray'la puan farkı 3'e çıktı. Peki spor yazarları maç için ne dedi? İşte spor yazarlarından Fenerbahçe değerlendirmesi…
BAZEN OLMUYOR
Tedesco'nun neler düşündüğünü bilmiyoruz ama, sabır ve pas örgüsü içinde, etkili kanat atakları ile sonuca gitmek istedi. İki maçta Yigit Efe ile hamle yapmış, kilitlenen maçları kendi lehine çevirmişti. Bu kez baştan bu kurguya dönmesi kendi içinde mantıklı olsa da takımın diğer pozisyonlanmasında, yine "zorlandığı" şablonlar vardı.
Yiğit kendi ifadesindeki gibi bek gibi değil, sağ kanadı kontrol eden stoper oynamıştı. Bu kez bek görevini aldı direkt olarak. Sağ beki kulübede otururken üstelik.
Detayların peşindeysen genç Yiğit'ten de yapamayacağı şeyleri beklemeyeceksin. Maçın faturası genç oyuncuya değil, Talisca veya Asensio gibi problem çözücülerinin etkisizliğine kesilir. (Gürcan Bilgiç-SABAH)
TEDESCO’YA YAZAR
Tedesco'nun hamlede yine büyük hatası vardı. Kerem'i alıyorsun tamam, Musaba çıkar mı? Adam geçerek, sıfıra inen tek oyuncun. Sezon başından beri söylediğim bir önemli görüşüm daha var; Dün geceki gibi zorluk derecesi yüksek maçlarda Talisca ile Asensio'nun baştan başlayıp, sürekli birlikte oynamasına kesinlikle karşıyım.
Dün gece gördük, ikisi de hiçbir şey yapmadı. Geçen haftaki yoktan var edilen 3 puanlık Alanya maçı da bu konudaki görüşüme bir başka canlı örnek. Bu arada Guendouzi, Göztepe karşısında en gayretli oyunculardan biriydi. Sonuçta çok önemli bir iki puan kaybedildi. Keşke her hakem büyüklerin maçında Cihan Aydın gibi objektif maç yönetebilse. Nerede o günler! (Ömer Üründül-SABAH)
TEDESCO OYUNUNA BİR SANTRAFOR GEREK
Tedesco, uzun boylu savunmayı aşmak için kanattan yerden orta stratejisini benimsemişti. 16’da Musaba bir tane yerde çevirdi, olmadı. 17’de bir tane daha çevirdi, gol geldi. Göztepe’nin iki kulesi Heliton-Bokele’nin eksikliğinde zaman zaman yüksek orta da denediler. Son bölümde Duran-Talisca ile ön tarafı ikilediler. Topla rekor düzeyde %82 ile oynadılar. Ancak Tedesco’nun bu iyi niyetli çabasının istikrarlı sonuçlara dönüşebilmesi için Fenerbahçe’nin üst seviye bir dokuz numaraya ihtiyacı var. Talisca’nın esas pozisyonu o değil. Nesyri’nin yeteneği, Duran’ın coşkusu yetersiz. (Uğur Meleke-HÜRRİYET)
RAKİPLERİN İŞTAHI KABARIYOR
Fenerbahçe, hafta içinde Aston Villa ile fiziksel olarak yıpratıcı bir maç oynadı. Bunu ve Göztepe’nin dinamizmini düşünen Tedesco’nun rotasyona gitmesi mantıklı. Ancak özellikle Yiğit Efe ve sağ bek tercihi, başına bela oldu. Yiğit Efe’nin yerine Mert’in girmesi bile oyun üstünlüğünü almasına yetmedi Fenerbahçe’nin. İlk yarıda sakatlanan İsmail’in yerine giren Fred, Villa maçında gösterdiği zaafları göstermeye devam ediyordu.
60’tan sonra solda yeniden Musaba etkili olmaya başladı. Talisca’nın yanına giren Duran’ın varlığına rağmen Musaba’nın getirdiği toplara bitirici vuruş gelmedi. Fenerbahçe’nin rakiplere çok kolay kontra izni vermesi, bırakın Göztepe gibi güçlü ekipleri daha alt sıralardaki takımların bile iştahını kabartıyor. İleride daha büyük sıkıntılara neden olabilir bu... (Mert Aydın-MİLLİYET)
BABA YORGUN
Çok eksikli Göztepe ile az eksikli ve Avrupa yorgunu Fenerbahçe'nin karşılaşmasında baskın olan taraf ev sahibi ekipti. Göztepe zaten topla oynamayı seven bir takım değil. Topu rakibe verip kontra ataklarla çıkmaya çalıştılar. Tedesco'nun Yiğit Efe'yi sağa Semedo'yu sola atmasına açıkçası şaşırdım. Oysa Semedo kendi mevkisine, Oosterwalde sol tarafta oynayabilirdi. Yiğit Efe'nin mevki acemiliğine bir de erken sarı kart eklenince Göztepe takımı o bölgeyi iyi kullandı. Neyse ki Tedesco yanlışını çabuk gören ve dönen bir teknik adam. İkinci yarının hemen başında Yiğit Efe'yi kenara alıp Mert Müldür'ü oyuna sürdü.
Kerem'in uzun zamandır formsuzluğu vardı. Artık kesilme zamanı gelmişti. Musaba daha etkili olduğu tarafa geçince Fenerbahçe o kanattan çok etkili oldu. İlk gole bir bakın. Sol kanat ortaladı sağ kanat golü attı. Nene'nin pek etkili olduğunu söyleyemem. Göztepe merkezi kapatıp Asensio'yu kapatınca Fenerbahçe'nin tek gol şansı Musaba'nın getireceği toplara kaldı. Göztepe 11 golle ligin en az gol yiyen takımı… Savunma işini hakikaten iyi yapıyorlar. Avrupa yorgunluğu artık sıkıntı olmaya başladı. Ayrıca fikstürü de kötü sarı lacivertlilerin… Böyle yol kazaları olacak elbette. Her şeye rağmen oynanan oyun verilen mücadele çok değerli. (Emre Bol-FOTOMAÇ)
