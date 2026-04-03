Zirvedeki derbide önemli eksikler, Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya
03.04.2026 14:01
İki takımda da önemli eksikler var
Trendyol Süper Lig'deki derbiler haftasında ilk düello yarın. Lider Galatasaray, 4 puan gerisindeki Trabzonspor'a konuk olacak.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın lider Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Dev maç öncesi iki takımda da önemli eksikler var.
Sarı kırmızılılarda tedavileri süren Osimhen ve Sara'nın yanı sıra, kart cezalısı Sane forma giyemeyecek. Teknik direktör Okan Buruk'un hücum hattında Barış Alper, Yunus, Lang ve Icardi'yi tercih etmesi bekleniyor.
Bu sezon derbi kazanamayan ev sahibi Trabzonspor'da da iki önemli eksik var.
Kart cezalısı Oulai ve tedavisi süren Batagov kadroda olmayacak.
Yarın saat 20'de başlayacak Trabzonspor - Galatasaray mücadelesini hakem Cihan Aydın yönetecek.
GALATASARAY KALAN MAÇLAR
Trabzonspor (D)
Göztepe (D)
Kocaelispor
Gençlerbirliği (D)
Fenerbahçe
Samsunspor (D)
Antalyaspor
Kasımpaşa (D)
TRABZONSPOR KALAN MAÇLAR
Galatasaray
Alanyaspor (D)
Başakşehir
Konyaspor (D)
Göztepe
Beşiktaş (D)
Gençlerbirliği