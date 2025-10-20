Zirvenin yeni sahibi Milan
Fiorentina'yı 2-1 yenen Milan, Serie A'da liderlik koltuğuna oturdu.
Roma ve Napoli'nin puan kaybettiği Serie A'da, Portekizli yıldızı Rafael Leao'nun golleriyle Fiorentina'yı 2-1 yenen Milan, zirveye yerleşti.
İlk 7 hafta sonunda 16 puan toplayan Milan, zirvenin yeni sahibi oldu. Inter, Napoli ve Roma, 15'er puanla zirve takibini sürdürdü.
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 62 dakika forma giydiği maçta Inter, Ange Bonny'nin golüyle Roma deplasmanından kayıpsız döndü.
JUVENTUS'TA HASRET 4 HAFTAYA ÇIKTI
Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, deplasmanda Como'ya 2-0 yenilirken, ligdeki galibiyet hasreti de 4 haftaya çıktı.
Napoli ise Torino deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
