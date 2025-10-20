NTV.COM.TR

Zirvenin yeni sahibi Milan

Fiorentina'yı 2-1 yenen Milan, Serie A'da liderlik koltuğuna oturdu.

Zirvenin yeni sahibi Milan

Roma ve Napoli'nin puan kaybettiği Serie A'da, Portekizli yıldızı Rafael Leao'nun golleriyle Fiorentina'yı 2-1 yenen , zirveye yerleşti. 

İlk 7 hafta sonunda 16 puan toplayan Milan, zirvenin yeni sahibi oldu. Inter, Napoli ve Roma, 15'er puanla zirve takibini sürdürdü.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 62 dakika forma giydiği maçta Inter, Ange Bonny'nin golüyle Roma deplasmanından kayıpsız döndü.

JUVENTUS'TA HASRET 4 HAFTAYA ÇIKTI

Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, deplasmanda Como'ya 2-0 yenilirken, ligdeki galibiyet hasreti de 4 haftaya çıktı.

Napoli ise Torino deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Üçüncü hafta heyecanı başlıyor

Üçüncü hafta heyecanı başlıyor

Haberi Görüntüle
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...