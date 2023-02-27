Ziya Şengül son yolculuğuna uğurlandı

Ülke futbolu Ziya Şengül'ü son yolculuğuna uğurladı. A Milli Takım ve Fenerbahçe'nin eski kaptanı Levent Afet Yolal Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığında toprağa verildi.



Cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Fenerbahçe genel sekreteri Burak Kızılhan, yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktörler Mustafa Denizli, Oğuz Çetin, spor ve basın camiasından birçok kişi katıldı.



1964-75 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Ziya Şengül, 5 lig, 2 Türkiye Kupası, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşadı.



Ziya Şengül, 21 kez giydiği A Milli Takım’da da 17 kez kaptanlık yaptı.



Futbolculuk kariyerinin ardından yine sarı lacivertlilerde teknik direktörlük yaptı.



Şengül uzun yıllar da ekranlarda yorumcu olarak çalıştı.



Futbol federasyonu 6 mart'a kadar oynanacak tüm profesyonel müsabakalarda Ziya Şengül için saygı duruşu yapılacağını açıkladı.

