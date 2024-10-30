Ziyech için ara transfer iddiası

Galatasaray'da geleceği belirsizliğini koruyan Hakim Ziyech için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Fransız basınından Bladi'nin haberine göre, Faslı yıldızın ara transfer döneminde MLS'te oynayan bir takıma transfer olacağı öne sürüldü.

Ayrıca haberde Galatasaray'da değişen oyun sistemi nedeniyle Ziyech'in forma şansı bulmasının çok düşük olduğu kaydedildi.

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 5 resmi maça çıkan Ziyech, bu mücadelelerde skor katkısı veremedi.