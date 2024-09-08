Ziyech'in Galatasaray'da kalma ihtimali artıyor

Fas Milli Takımı'nın Gabonu 4-1 mağlup ettiği mücadelede 2 gol atan Hakim Ziyech'in Galatasaray'da kalma ihtimali her geçen gün artıyor.

Yıldız oyuncu son olarak Instagram profilindeki Galatasaray paylaşımlarını silmişti.

Hürriyet'in haberine göre, sarı-kırmızılılarda çok sık forma şansı bulamayan Ziyech'in takımdan ayrılmak istediği ve adı transferde Katar takımlarıyla anılsa da henüz bir anlaşma sağlayamadığı kaydedildi.

Katar'da transfer sezonu yarın sona ererken, Faslı oyuncunun imza atamaması durumunda yarım sezon daha Galatasaray forması giyeceği kaydedildi.

Teknik Direktör Okan Buruk ise sarı-kırmızılılarda yaşanan kanat sıkıntısından dolayı Ziyech'in takımda kalmasını istediğini yıldız oyuncuyu UEFA listesine dahil ederek gösterdi.

Galatasaray formasıyla 27 resmi maça çıkan Ziyech, bu mücadelelerde 8 gol atıp, 4 asistlik katkı sağladı.

31 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılar ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.