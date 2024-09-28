Ziyech'ten ayrılık resti: Okan Buruk kararını verdi

Bu sezon Galatasaray'da forma şansı bulamayan Hakim Ziyech ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

REST ÇEKTİ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Young Boys maçlarında yedek kalan Faslı futbolcunun Teknik Direktör Okan Buruk'a rest çekerek "Ben ayrılıyorum" dediği öne sürüldü.



ÜZERİNİ ÇİZDİ

Yaşananların ardından deneyimli çalıştırıcının Ziyech'in üzerini çizdiği belirtildi.

Ziyech, Galatasaray formasıyla bu sezon resmi maçların yüzde 50'sinde forma giymesi durumunda sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl uzayacak.

Ancak yönetimin opsiyonun devreye girmesine olanak sağlamayacağı aktarıldı.

YENİ TAKIM ARIYOR

Suudi Arabistan ekiplerinden teklif alan 31 yaşındaki oyuncu, ara transfer döneminde sarı-kırmızılılardan ayrılmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'da 27 resmi maçta forma giyen Ziyech, bu mücadelelerde 8 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.