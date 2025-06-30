Zlatan Ibrahimovic, Messi sorusuna çıldırdı: "Takımda hoca yok, oyuncular çimento torbası taşıyor gibi"
PSG'nin Inter Miami'yi 4-0 mağlup ettiği maçın ardından Zlatan Ibrahimovic'ten açıklama geldi.
ABD'nin Atlanta eyaletinde oynanan son 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası 16 turu maçında Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG) ile ABD temsilcisi Inter Miami karşılaştı.
İlk yarıda rakibini gol yağmuruna tutan Paris ekibi devre arasına girmeden tam 4 gol kaydetti.
Goller 6. ve 39. dakikada Joao Neves, 44. dakikada topu kendi ağlarına gönderen Tomas Aviles ve 45+3. dakikada Achraf Hakimi'den geldi.
PSG, çeyrek finalde Bayern Münih-Flamengo maçının galibi ile karşı karşıya gelecek.
IBRAHIMOVIC'TEN MESSI'YE DESTEK
Karşılaşmanın ardından müsabakayı takip eden dünyaca ünlü eski futbolcu Zlatan Ibrahimovic'ten dikkat çeken açıklamalar geldi.
İsveçli efsane; Messi için övgü dolu ifadeler kullanırken, Inter Miami'nin teknik direktörü ve oyuncuları için zehir zemberek ifadeler kullandı.
Zlatan Ibrahimovic'in sözleri şu şekilde:
"BU OYUNCULAR ÇİMENTO TORBASI TAŞIYOR GİBİ"
"Messi değil, Inter Miami kaybetti! Sanki futbolcularla değil de heykellerle oynuyormuş gibi. Etrafı çimento torbası taşıyormuş gibi koşan oyuncularla çevrili! Gerçek, herhangi büyük bir takımda olsaydı gerçek aslanı görebilirdiniz. Messi hala bu oyunu çok sevdiği için oynuyor. Çünkü dünya üzerindeki futbolcuların yüzde 99'unun yapamadığını o hala yapabiliyor."
"TAKIMDA BİR HOCA, YILDIZ YOK"
"Takımın başında bir hoca yok, kadroda yıldız yok ve hatta topsuz alanda nasıl hareket edeceğini bilen oyuncu bile yok! Tanıdığım Messi bu değil. Onu gerçek bir takıma koyduğunuzda stadyumu yine ateşe verir!"
"PLAYSTATION'DAKİ GİBİ"
"Bence Messi, türünün tek örneği. Başka bir oyuncunun, onun yaptığı şeyleri yapıp yapamayacağını bilemiyorum. Messi'nin kendine ait bir tarzı var ve o olmak mümkün değil. Onu her gün görme şansım olmuştu. Messi'yle oynamak PlayStation yönetmek gibi: Topu adama ver ve her oyuncuyu tek tek geç. Messi de bu şekilde."
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