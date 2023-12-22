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Zorbay Küçük'ün Fred raporu ortaya çıktı

Fenerbahçe'de Kayserispor maçının son dakikalarında kırmızı kart görerek oyundan ihraç edilen ve Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşen Fred için hakem Zorbay Küçük'ün tuttuğu rapor belli oldu. Brezilyalı yıldızın hakeme küfür ettiği aktarılırken, 4 veya daha fazla maç cezası aldığı takdirde Süper Kupa'da da Galatasaray'a karşı sahada olamayacağı kaydedildi.

Zorbay Küçük'ün Fred raporu ortaya çıktı

, Trendyol 'in 17. haftasında Kayserispor'u 4-3 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.

Sarı-lacivertlilerde 90+7. dakikada hakeme itiraz eden Fred, kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

Bu gelişmelerin ardından hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisini kaçıracak olan Brezilyalı yıldız için hakem Zorbay Küçük'ün tuttuğu rapor belli oldu.

Hürriyet'in haberine göre, Zorbay Küçük raporda Fred'in kendisine küfür ettiğini yazdı.

Yaşanan diyalogda Brezilyalı orta sahanın "Why are you giving foul? F.cking stupid referee (Neden faul veriyorsun? Lanet aptal hakem.) ifadelerini kullandığı belirtildi.

Galatasaray maçında cezalı duruma düşen Fred'in 3 ila 7 maç arasında ceza alabileceği de kaydedildi. 

SÜPER KUPA'DA FORMA GİYEMEYEBİLİR

Profesyonel Disiplin Kurulu'nun (PFDK) konu ile ilgili bugün vereceği karar açıklandıktan sonra Fred'in alacağı ceza belli olacak.

Brezilyalı 4 veya daha fazla maç cezası alırsa Süper Kupa finalinde Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

Rapordaki ifadelerin ardından yıldız orta saha Fenerbahçe yöneticilerine "Ben küfür etmedim. "This is stupid foul (Bu aptalca bir hata)" dediği aktarıldı.

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