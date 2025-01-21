ZTK 2. hafta maçları ne zaman? TFF programı açıkladı
Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında ikinci haftanın maç programı açıklandı. Futbolseverler de kendi destek verdikleri takımların maçlarının tarihi ve rakiplerini merak ediyor. Peki, ZTK 2. hafta maçları ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında ikinci hafta maçlarının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4 grupta 4, 5 ve 6 Şubat'ta oynanacak müsabakaların programı şöyle:
4 Şubat Salı
C Grubu
15.30 RAMS Başakşehir-Ahlatcı Çorum FK (Başakşehir Fatih Terim)
18.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
D Grubu
13.00 Kocaelispor-Net Global Sivasspor (Yıldız Entegre Kocaeli)
20.30 Beşiktaş-Kırklarelispor (Tüpraş)
5 Şubat Çarşamba
A Grubu
13.00 İskenderunspor-Trabzonspor (Stat henüz açıklanmadı)
18.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)
B Grubu
20.30 Fenerbahçe-Erzurumspor FK (Ülker)
D Grubu
15.30 Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor (Bodrum İlçe)
6 Şubat Perşembe
A Grubu
18.30 Corendon Alanyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (GAİN Park)
B Grubu
13.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.45 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)
C Grubu
16.00 Boluspor-Galatasaray (Bolu Atatürk)
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