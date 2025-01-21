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ZTK 2. hafta maçları ne zaman? TFF programı açıkladı

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında ikinci haftanın maç programı açıklandı. Futbolseverler de kendi destek verdikleri takımların maçlarının tarihi ve rakiplerini merak ediyor. Peki, ZTK 2. hafta maçları ne zaman?

ZTK 2. hafta maçları ne zaman? TFF programı açıkladı

grup aşamasında ikinci hafta maçlarının programı belli oldu. Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4 grupta 4, 5 ve 6 Şubat'ta oynanacak müsabakaların programı şöyle:

4 Şubat Salı

C Grubu

15.30 RAMS Başakşehir-Ahlatcı Çorum FK (Başakşehir Fatih Terim)

18.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

D Grubu

13.00 Kocaelispor-Net Global Sivasspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

20.30 Beşiktaş-Kırklarelispor (Tüpraş)

5 Şubat Çarşamba

A Grubu

13.00 İskenderunspor-Trabzonspor (Stat henüz açıklanmadı)

18.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)

B Grubu

20.30 Fenerbahçe-Erzurumspor FK (Ülker)

D Grubu

15.30 Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor (Bodrum İlçe)

6 Şubat Perşembe

A Grubu

18.30 Corendon Alanyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (GAİN Park)

B Grubu

13.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.45 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)

C Grubu

16.00 Boluspor-Galatasaray (Bolu Atatürk)

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