ZTK 2. turunda oynanacak maçların hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre kupanın 2. turunda 17 ve 18 Eylül tarihlerinde yapılacak maçlar ve görev yapacak hakemler şöyle:



- Yarın:



14.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Bursaspor: Doğu Yılmaz



14.30 Muşspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: Onur Bingöl



14.30 Dersimspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: Kemal Dizdar



14.30 Malatya Yeşilyurtspor-Adana 01 FK: Berkay Ağış



14.30 Kahramanmaraşspor-Karaman FK: Levent Balcı



15.00 Silivrispor-Beyoğlu Yeni Çarşıspor Faaliyetleri: Mehmet Terece



15.00 Çorluspor 1947-Ayvalıkgücü Belediyespor: Burak Doğru



15.00 Galata SK-Beykoz Anadoluspor: Ramazan Haymana



15.00 Karabük İdmanyurdu-Güzide Gebze SK: Turhan Beyke



15.00 Küçükçekmece Sinopspor-Sultan Su İnegölspor: Mikail Cihangir



15.00 GMG Kastamonuspor-Fatsa Belediyespor: Erdem Temel



15.00 Amasyaspor FK-KCT 1461 Trabzon FK: Aykut Sergin



15.00 Merkür Jet Erbaaspor-Pazarspor: Berat Can Taşkesen



15.00 Silifke Belediyespor-AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor: Gürkan Özbalkanlı



15.00 Kütahyaspor-Altınordu: Hasan Kaçar



15.00 Somaspor-Astor Enerji Çankayaspor: Şahin Berker



15.00 Kepezspor-Denizli İdmanyurdu Güreller SK: Semih Kurt



16.00 Özbelsan Sivasspor-Şiran Yıldız SK: Oğuzhan Gökçen



18.00 Seza Çimento Elazığspor-12 Bingölspor: Melih Kurt



19.00 Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Yalova FK 77: Berat Osmancıklı



19.00 Menemen FK-Eskişehir Anadoluspor Faaliyetleri: Burak Kamalak



19.00 Anagold 24Erzincanspor-1926 Bulancakspor: Yunus Emre Çiftçi



19.00 Orduspor 1967-Sebat Gençlikspor: Mustafa Hakan Belder



19.00 Karşıyaka-Bursa Yıldırım SK: Murat Kasap



19.00 Bornova 1877 Sportif Faaliyetler-Aliağa Futbol: Muhammed Seyda Demirel



19.00 Niğde Belediyespor-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor: Talha Öztürk



18 Eylül Perşembe:



14.30 Düzce Cam Düzcespor-Atko Grup Pendikspor: Ayberk Demirbaş



17.00 Giresunspor-52 Orduspor: Tolga Akbaba



20.00 Eskişehirspor-Muğlaspor: Yusuf Ziya Gündüz