ZTK finali ne zaman ve nerede yapılacak? Ziraat Türkiye Kupası final tarihi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası finalinin Eskişehir'de oynanacağını duyurdu. TFF'den yapılan açıklamada, müsabakanın Eskişehir Yeni Stadı'nda oynanacağı belirtildi. Bu gelişmenin ardından ZTK final maçının tarihi merak konusu oldu. Peki, ZTK finali ne zaman yapılacak?
Ziraat Türkiye Kupası'nda TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçının galibi ile Trabzonspor-Göztepe eşleşmesinin kazananı finalde kupayı müzesine götürmek için sahada olacak. Eskişehir'de yapılacak final maçının tarihi merak ediliyor.
TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
ZTK final mücadelesi, yarı final karşılaşmasından galip gelen iki takım arasında 14 Mayıs günü gerçekleşecek.
ZTK YARI FİNAL PROGRAMI
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılana açıklamaya göre, tek maç eleme usulüne göre oynanacak yarı final maçlarının programı şöyle:
22 Nisan Salı:
20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
24 Nisan Perşembe:
20.30 Trabzonspor-Göztepe (Papara Park)
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