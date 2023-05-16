ZTK maçları ne zaman oynanacak? Fikstür belli oldu (Ziraat Türkiye Kupası yarı final maç takvimi)

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) yarı final rövanş maçları için nefesler tutuldu. Fenerbahçe, Sivasspor ile 0-0'ın rövanşında karşı karşıya gelecek. Hem ligde hem de kupada şampiyonluğu zorlayan Fenerbahçe, kupada rakibine geçit vermemeye çalışacak. Peki, ZTK yarı final rövanş maçları ne zaman oynanacak?



ZTK YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?



Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçlarının programı belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmaların programı şöyle:



24 Mayıs Çarşamba:



20.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)



25 Mayıs Perşembe:



20.30 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir (Eryaman)