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ZTK maçları ne zaman oynanacak? Tarih belli oldu (Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maç takvimi)

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek final maçları için nefesler tutuldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarının sona ermesiyle birlikte çeyrek final için kura çekimi yapıldı. Peki, ZTK maçları ne zaman oynanacak, ertelendi mi?

ZTK maçları ne zaman oynanacak? Tarih belli oldu (Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maç takvimi)

ZTK maçlarının ne zaman oynanacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürüyor. Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ertelenen kupa maçları için yeni takvim belli oldu. Peki, ZTK maçları ne zaman oynanacak?

ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

'nda çeyrek final için kura çekimi yapılmıştı. Fakat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında beklenen çeyrek final maçları ertelendi. Ertelenen maçların ardından yeni takvim belli oldu.

Buna göre; Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek final maçları 5 Nisan 2023 Çarşamba günü oynanacak.

ZTK maçları ne zaman oynanacak? Tarih belli oldu (Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maç takvimi) - 1

ZTK ÇEYREK FİNAL TAKVİMİ

5 Nisan 2023 Çarşamba:

Fenerbahçe-Kayserispor
Ankaragücü-Trabzonspor
Galatasaray-Medipol Başakşehir
Sivasspor-Gaziantep FK

(Sivasspor, Gaziantep FK'nın meydana gelen depremler nedeniyle ligden çekilmesinin ardından, hükmen galip olarak direkt yarı finale yükseldi.)

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