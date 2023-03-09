ZTK maçları ne zaman oynanacak? Tarih belli oldu (Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maç takvimi)

ZTK maçlarının ne zaman oynanacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürüyor. Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ertelenen kupa maçları için yeni takvim belli oldu. Peki, ZTK maçları ne zaman oynanacak?



ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?



Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final için kura çekimi yapılmıştı. Fakat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında beklenen çeyrek final maçları ertelendi. Ertelenen maçların ardından yeni takvim belli oldu.



Buna göre; Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek final maçları 5 Nisan 2023 Çarşamba günü oynanacak.

ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇ TAKVİMİ



5 Nisan 2023 Çarşamba: Fenerbahçe-Kayserispor

Ankaragücü-Trabzonspor

Galatasaray-Medipol Başakşehir

Sivasspor-Gaziantep FK



(Sivasspor, Gaziantep FK'nın meydana gelen depremler nedeniyle ligden çekilmesinin ardından, hükmen galip olarak direkt yarı finale yükseldi.)