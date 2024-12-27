ZTK programı belli oldu: Ziraat Türkiye Kupası 1. hafta maçları ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında ilk haftanın programı açıklandı. Futbolseverler şimdi ise destek verdikleri takımların maç programına odaklandı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk hafta hangi maçlar var?
Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında ilk hafta maçlarının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4 grupta 7, 8 ve 9 Ocak 2025'te oynanacak müsabakaların programı şöyle:
7 Ocak Salı
A Grubu:
13.00 MKE Ankaragücü-İskenderunspor (Eryaman)
15.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Atatürk Olimpiyat)
D Grubu:
19.00 Net Global Sivasspor-Beşiktaş (BG Grup 4 Eylül)
21.00 Onvo Antalyaspor-Kocaelispor (Corendon Airlines Park Antalya)
8 Ocak Çarşamba
D Grubu:
13.00 Kırklarelispor-Sipay Bodrum FK (Kırklareli Atatürk)
C Grubu:
15.30 ikas Eyüpspor-Boluspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.30 Galatasaray-RAMS Başakşehir (RAMS Park)
A Grubu:
18.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)
9 Ocak Perşembe
B Grubu:
13.00 Erzurumspor FK-Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)
18.00 Gaziantep FK-Uğur Okulları İstanbulspor (Gaziantep)
20.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)
C Grubu:
15.30 Ahlatcı Çorum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Çorum Şehir)
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