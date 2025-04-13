Zubkov yıldızlaştı, Karadeniz derbisinde kazanan taraf Trabzonspor oldu

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında karşı karşıya geldi.



Papara Park'ta oynanan Karadeniz derbisinde kazanan taraf 2-0'lık skorla Trabzonspor oldu.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 15 ve 21. dakikalarda Oleksandr Zubkov kaydetti.



Trabzonspor'un 58. dakikada Banza ile bulduğu gol VAR kontrolü sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.



Bu skorun ardından 2 maç aradan sonra kazanan Trabzonspor, 39 puanla 9. sırada yer aldı. 4 maçtır kazanamayan Rizespor ise 34 puanla 15. basamakta yer buldu.



Trabzonspor, gelecek hafta Adana Demirspor deplasmanına çıkacak. Rizespor ise Eyüpspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR



15. dakikada Malheiro'nun sağ taraftan yerden ortasında yakın mesafeden Zubkov'un şutunda, top kaleci Grbic'in sağından filelerle buluştu: 1-0



18. dakikada Malheiro'nun soldan ortasında ceza alanı içinde Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda, kaleci Grbic topu kontrol etti.



21. dakikada soldan ceza alanına topu taşıyan Mustafa Eskihellaç'ın pasında topla buluşan Zubkov'un gelişine şutunda, kaleci Grbic'in müdahale etmeye çalıştığı meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0



36. dakikada Nwakaeme'nin sol çaprazdan şutunda, kaleci Grbic topun sahibi oldu.



38. dakikada Varesanovic'in şutunda, top az farkla direğin yanından auta gitti.



39. dakikada Ozan Tufan'ın uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Zubkov'un aşırtma vuruşunda, kaleci Grbic'in güçlükle müdahale ettiği top direğin dibinden kornere çıktı.



58. dakikada Zubkov'un soldan ortasında ceza alanı içinde Banza, kafa vuruşuyla topu kaleci Grbic'in sağından filelere gönderdi ancak Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla ofsayt nedeniyle gol iptal edildi.



70. dakikada Alikov'un pasında savunmanın arkasında topla buluşan Jurecka, kaleci Uğurcan Çakır ile bir anda karşı karşıya kaldı. Ancak açıyı daraltan Uğurcan, yatarak topu kontrol etti.



80. dakikada Ozan Tufan'ın ceza alanı dışından şutunda, kaleci Grbic topu yatarak kornere çeldi.



82. dakikada Alikulov'un pasında, ceza alanı içinde Jurecka'nın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak topu kontrol etti.



90+ 2. dakikada Visca'nın pasında, savunmanın çıkarmak istediği top Banza'nın önüne düştü. Bu futbolcunun karşı karşıya şutunda, kaleci Grbic meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.