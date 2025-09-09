Zümra, Avrupa'dan şampiyon döndü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate sporcusu Zümra Rezzan İm, başarılarına bir yenisini daha ekledi. 5 ve 7 Eylül tarihleri arasında Avusturya’nın Salzburg şehrinde düzenlenen uluslararası Seri A müsabakalarında mindere çıkan başarılı sporcu, zorlu rakiplerine karşı mücadele verdi.

Milli takım bünyesinde hem şehrimizi hem de ülkemizi temsil eden sporcu, 1. turda Belçika 2. turda Polonya, 3. turda Montenegro, 4. turda Bosna-Hersek ve 5. turda İtalyan rakibini yenerek finale yükseldi. Finalde ise Fransız rakibini eleyen temsilcimiz, 55 kilogramda şampiyon olmayı başardı