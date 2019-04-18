Facebook, yeni hesaplar oluşturma platformuna yaklaşık 1.5 milyon kullanıcının e-posta adresini "istemeden yüklediğini" açıkladı.



Etkilenen kullanıcılar, Facebook'un e-posta şifresi doğrulamasını kullanmaya başladığı Mayıs 2016'dan sonra hesaplarını oluşturan kullanıcılar oldu.



Facebook’tan yapılan açıklamada "Hesaplarını doğrulamak için kullanıcıların adımlarını incelediğimizde, bazı durumlarda kullanıcıların e-posta bağlantılarının da hesaplarını oluştururken istemeden Facebook'a yüklendiğini gördük. 1.5 milyona kadar kişinin e-posta bağlantılarının yüklenebileceğini tahmin ediyoruz. Bu temaslar kimseyle paylaşılmadı ve biz onları siliyoruz. Bu duruma sebep olan sorunu düzelttik" denildi.

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