Kaspersky Lab çözümleri 2018’de çevrimiçi kaynaklardan gelen yaklaşık 2 milyar saldırıyı önledi ve tüm dünyada 21 milyondan fazla benzersiz zararlı nesne tespit etti. Elde edilen istatistiklere göre, geçtiğimiz yıl dünya genelinde son kullanıcı bilgisayarlarının %30’u en az bir kez zararlı yazılım saldırısına uğradı.



Kaspersky Lab, META (Orta Doğu, Türkiye ve Afrika) bölgesinde zararlı yazılım bulaşma sayısında %11 artış tespit etti. Bölgede günde ortalama 1,5 milyon, yılda ise 575 milyon saldırı gerçekleşti. Uzmanlar META bölgesini hedef alan kimlik avı saldırılarında %78’lik bir artış gözlemledi. 2018’de düzenlenen toplam saldırı sayısı 20 milyon oldu. Fidye yazılımları da bölgede sıkça görüldü. Bir önceki yıla göre %128 artan saldırı sayısı 1,2 milyona ulaştı.



Kaspersky Lab Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Fabio Assolini, “META bölgesindeki şehirler, vatandaşların yaşantılarını daha iyi hale getirmek için en son teknolojileri uygulamada öncüler ve her geçen gün daha da akıllı hale geliyorlar. Şirketler de internet üzerinden daha fazla hizmet verebilmek için dijital dönüşüm geçiriyorlar. Elbette bu dönüşüm bizim için faydalı fakat internete bağlı cihaz sayısı arttıkça siber tehditlerle karşılaşma olasılığımız da artıyor. Tüketiciler siber güvenliğe daha fazla önem vermeli çünkü bazen en zayıf halka onlar olabiliyor.” dedi.



Kaspersky Lab tespit teknolojileri dünya genelinde, yılın ilk on ayında her gün 346 bin yeni zararlı dosya yakaladı. Günlük tespit edilen yeni zararlı dosya sayısı ve çeşidi, zararlı yazılım geliştirip dağıtan siber suçluların nelere ilgi duyduğunu gösteriyor. 2011’de Kaspersky Lab teknolojileri günde 70 bin yeni dosya tespit ederken 2017’de bu sayı beş katına çıkarak 360 bine ulaştı.