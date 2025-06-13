1 milyon powerbank yangın riski nedeniyle toplatılıyor

Elektronik zinciri Anker, aşırı ısınma sonucu yangın ve yanıklara yol açma riski nedeniyle PowerCore 10000 (model A1263) powerbank'lerinin bir milyondan fazlasını geri çağırıyor.



Teknoloji şirketi, lityum iyon piller içeren powerbank modeliyle bağlantılı 19 yangın ve patlama raporu aldı. Raporlardan ikisi küçük yanıklar ve tıbbi müdahale gerektirdi, diğer 11 rapor ise toplamda 60 bin doları aşan masraftan bahsediyor.

“CİHAZI KULLANMAYI BIRAKIN”

Söz konusu riski taşıyan 1 milyon 158 bin adet cihazın, Haziran 2016'dan Aralık 2022'ye kadar ABD’de Anker, Amazon, Newegg ve Ebay tarafından yaklaşık 27 dolara çevrimiçi olarak satıldığı belirtildi.



Geri çağrılan PowerCore 10000 powerbank modeline sahip herkesin, cihazı derhal kullanmayı bırakması ve ücretsiz yedek parça almak için başvurması gerektiği ifade edildi.

A1263 MODEL NUMARASINA SAHİP OLANLAR DİKKAT

Digital Trends’e göre, PowerCore 10000 modeline sahip olanlar şu adımları izleyebilir:



- İlk olarak model numarasını kontrol edin. Sadece belirli üniteler, özellikle de cihazın alt kısmında basılı göreceğiniz A1263 model numarasına sahip olanlar risk taşıyor.



– Arızalı bir üniteniz varsa, ücretsiz bir yedek alabilirsiniz. Bunu almak için model numarasını, seri numarasını, adınızı, fotoğrafın çekildiği tarihin yazılı olduğu bir not kağıdı ile powerbank’in üzerine tükenmez kalemle yazılmış "geri çağrıldı" ifadesinin yer aldığı bir fotoğrafı göndermeniz gerekecek. Anker’in web sitesinde süreç ayrıntılı açıklandı.



– Arızalı powerbank'i çöpe atmayın. Geri çağrılan lityum iyon piller, yangın riski oluşturdukları için dikkatli bir şekilde bertaraf edilmeli. Belediyenizin evsel tehlikeli atık (HHW) toplama merkezine başvurulabilir.