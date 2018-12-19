Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), hayallerini gerçekleştirmek isteyen girişimci adaylarına, kesintisiz ve ücretsiz olarak sunduğu multi-fonksiyonel hizmetler ile destek oluyor.

400 binden fazla üyesi ve 81 meslek komitesi bulunan İstanbul Ticaret Odası (İTO)’nun kurduğu ve İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen BTM, inovatif fikirlerin ortaya çıkmasında girişimci adaylarına yol haritası çizerek bu fikirlerin ticarileştirilebilir ve sürdürülebilir olmasına katkı sağlıyor.



39,1 MİLYON TL YATIRIM ALDILAR



Yaklaşık 1 yıldır faaliyetlerini sürdüren BTM, stratejik iş ortaklarıyla birlikte geliştirdiği programlarla sadece Türkiye’de değil, aynı zamanda küresel ölçekte girişimcilik ekosistemine katkı sağlıyor. Şimdiye kadar “BTM Sahne” adı verilen yatırımcı girişimci buluşmalarında 96 start-up projesi yatırımcının karşısına çıktı ve bu girişimlerden 7 tanesi toplamda 39,1 milyon TL şirket değerlemesi ile yatırım aldı.



YENİ ÇAĞRI DÖNEMİ BAŞLADI



İnovatif fikirlerin ortaya çıkmasında girişimci adaylarına yol haritası çizen ve bu fikirlerin ticarileştirilerek sürdürülebilir olmasına katkı sağlayan BTM’de 2019’un ilk çağrı dönemi başladı. Türkiye’nin “Start Up Üniversitesi” olma hedefiyle çalışmalarını sürdüren BTM’ye başvuran girişimciler, “ticarileşebilen iş fikirlerinin” olgunlaşarak hayata geçirebilmenin yanı sıra; eğitim, seminer, birebir danışmanlık, yatırımcı buluşmaları, 7/24 çalışma ofisleri gibi hizmetlerden tamamen ücretsiz olarak faydalanabilecek. Başvurular 28 Aralık 2018’ kadar devam edecek.