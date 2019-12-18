10 girişimci kendi başarı öyküsünü yazmak için yola çıktı

Limak Enerji’nin, Mentors Network Turkey iş birliğiyle 2018 yılında hayata geçirdiği TEA Limak Enerji Girişimcilik Hızlandırma Programı’nda yer alan 10 başarılı girişim, 9 ay süren eğitim ve mentorluk süreci sonunda Demo Günü’nde projelerini sundu.



Türkiye’nin enerji sektörüne odaklanan en kapsamlı girişimcilik hızlandırma programı olan ve Limak Enerji’nin sektördeki öncülüğünü, inovasyon odaklı alanlarda da sürdürmesi için bir dönüşüm projesi olan TEA Limak Enerji Girişimcilik Hızlandırma Programı ile enerji alanındaki girişimler için çok yönlü destekler veriliyor.



SEÇİLEN 10 GİRİŞİM İÇİN İHTİYACA ÖZEL EĞİTİM VE MENTORLUK VERİLDİ



Geçtiğimiz yıl sonunda hayata geçirilen programda, girişimci adayları, girişimciler, erken aşamadaki startup ve şirketler için açılan çağrıya 100 enerji girişimi başvurdu.



Türkiye’nin farklı şehirlerinden seçilen 10 girişim, hızlandırma programı süresince 75 saat uygulamalı eğitim alırken, 120 saat mentorluk seansı gerçekleştirildi. Her bir girişim, Limak Enerji yöneticileri ile eşleştirilerek sektörel ve iş fonksiyonları bazında mentorluk seanslarına devam ettiler. Programa dahil olan girişimlerden Bren, Blink ve Demircioğlu pilot uygulamalarını Limak Enerji sahalarında gerçekleştirirken, Loggma ise Limak Enerji’nin Güneş Enerjisi Santrali projelerinde iş birliği fırsatı elde etti.



Demo Günü’nün açılış konuşmasını yapan Limak Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Özdemir: “Program boyunca girişimcilerin iş modellerini geliştirebilmeleri ve başarıyla hayata geçirebilmeleri için gerek duydukları destekleri sağladık. Kurum içi girişimcilik, kurum dışı girişimcilik kadar önemli. Bu sebeple, girişimlerimizi Limak Enerji yöneticilerimizle eşleştirerek, tüm ekosistem oyuncuları arasında bir sinerji yaratmaya çalıştık” şeklinde konuştu.



Limak Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Özdemir

“BÜYÜK ŞİRKET – STARTUP İŞ BİRLİKLERİNDE BAŞARI HİKAYELERİ İÇİN ROLLER” PANELİ



Etkinlikte, Teknoloji Transfer Danışmanı Doğan Taşkent’in moderatörlüğünde Dünya Enerji Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Barış Sanlı, Limak Enerji CEO’su Birol Ergüven, 500 Startup Yönetici Ortağı Rina Onur Şirinoğlu ve Reengen CEO’su Şahin Çağlayan’ın katılımıyla “Büyük Şirket – Startup İş Birliklerinde Başarı Hikayeleri için Roller” Paneli de gerçekleştirildi.



Panelde konuşan Limak Enerji CEO’su Birol Ergüven, enerji sektörünün hızla değiştiğini ve yeni teknolojilere adapte olamayan ve bunlara öncülük edemeyen şirketlerin zamanla bu yarışın gerisinde kaldığını belirterek, “Bu program ile yeni bir fikri veya girişim arzusu olan insanlara bir ortam yaratmak istedik. Ülkemiz, şirketimiz ve girişimciler açısından olumlu sonuçlar aldığımıza inanıyorum” dedi.



Panelde ülke ekonomisine katma değer üretebilmek ve küresel anlamda rekabetçi olmamızı sağlayacak girişimler ortaya çıkarabilmek için teknoloji üreten girişimlerin desteklenmesi gerektiği ve bu bağlamda kamu, özel sektör, yatırımcı ve girişimci olmak üzere ilgili tüm paydaşlara önemli roller düştüğü konuşuldu.



TEA Limak Enerji Girişimcilik Hızlandırma Programı deneyiminden yola çıkarak özellikle enerji gibi endüstriyel alanlara yönelik çözüm üreten girişimlerin ürünlerini geliştirebilmek için büyük şirketlerle beraber çalışmaları, alandakilerin deneyimlerinden faydalanmalarının kritik olduğu vurgulandı.



Mentors Network Turkey kurucusu Mehmet Onarcan’ın program çıktılarını özetlediği sunum sonrasında programda desteklenen girişimler; Blink, Bren, Deveci, Dream, Hexatech, HVS Enerji, Mavi Alp, Karayel, Demircioğlu ve Solarify program süresince geliştirdikleri projelerini katılımcılara aktardı.



TEA LİMAK ENERJİ GİRİŞİMCİLİK HIZLANDIRMA PROGRAMI GİRİŞİMLERİ



Blink: Enerji nakil hatlarında buz yükü oluşumunu engelleyen ve merkezle haberleşerek hattın sağlıklı işlemesini sağlayan cihaz.



Bren: Esnek hibrit enerji üreteçleriyle bataryasız endüstriyel IoT ve kablosuz sensör teknolojisi sunmaktadır.



Deveci: Akıllı şehir uygulamaları için de kullanılabilen dikey eksenli rüzgar türbini.



Dream: Derin öğrenme ile enerji talep tahmin, analiz ve yönetim sistemi tasarımı ve geliştirilmesi.



Hexatech: Fiziksel sistemleri tek bir modüler donanım ile dijitalleştirmeyi sağlayan, farklı haberleşme protokolleri ile veri alıp aktarabilen, farklı sistemler arasında uyumu sağlayan dağıtık mimarili donanım çözümü.



HVS Enerji: Yakıt hücrelerinde kullanılmak üzere farklı malzemeler ile interkonnektör tasarım ve üretimi.



Mavi Alp: IPv6 tabanlı, düşük güçlü ve maliyetli cihazlarda çalışabilecek yüksek kararlılıklı kablosuz ağ protokol yığını yazılımı ve beraberinde kullanılabilecek IoT cihazlar.



Karayel: Akış hızlandırıcılı küçük ölçekli akıllı rüzgar türbini.

Demircioğlu: Güneş enerjisi panellerinde verimliliği artırmak için yazın panelleri soğutan kışın karları temizleyen hibrit sistem.



Solarify: Güneş enerjisi santrallerinde daha çok verim için yapay zeka kullanan performans analiz platformu.