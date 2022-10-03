10 kişiden 7’si haftada en az bir kez online alışveriş yapıyor

Son yılların en hızlı yükselen sektörlerinden biri e-ticaret oldu. Dönüşen alışveriş alışkanlıkları, e-ticareti pek çok perakendeci için temel iş süreçlerinden biri haline getirdi. Güncel küresel araştırmalar 10 kişiden 7’sinin haftada en az bir kez online alışveriş yaptığını gösterirken, kullanıcıların e-ticarette daha iyi deneyimler aradığı da görüldü.

E-ticaret alanında otomasyon çözümleri üreten AfterShip tarafından yapılan bir araştırmada, 5 kullanıcıdan dördü alışverişlerde daha iyi bir kullanıcı deneyimi istediklerini belirtirken, satın alma ve ödeme süreçlerini kolaylaştıran e-ticaret platformu sağlayıcıları öne çıktı.



E-ticaret sektöründeki son gelişmeleri değerlendiren Becca Digital Technology Kurucusu Berkay Akıncı, “E-ticaret, tüketiciyle pek çok noktada temas kurulan bir sektör. Bu durum, alışveriş deneyimlerinin uçtan uca tasarlanmasını gerektiriyor. Kullanıcı deneyimine lojistikten stok yönetimine pek çok başlık etki etse de, kullanıcıların satıcıyla ilk temas ettiği nokta olan e-ticaret platformlarının sunduğu deneyim, odaklanılması gereken alanlar içinde ilk sıralarda geliyor” dedi.



ÜRÜN SAYFALARINDAKİ KÖTÜ DENEYİM %14 GELİR KAYBINA YOL AÇIYOR



Kullanıcı deneyimine odaklanan bir şirket tarafından yürütülen bir araştırmada e-ticaret sitelerinin yalnızca ürün ayrıntı sayfalarındaki kötü deneyimlerin dahi %14'lük gelir kaybına yol açtığı tespit edildi.

Hata uyarıları, hazır fotoğraflar, yavaş yüklenen sayfalar ve yetersiz ürün açıklamaları gibi unsurların kullanıcı deneyimini olumsuz etkilediğine dikkat çeken Berkay Akıncı, "Kullanıcılar mobil cihazlarını alışverişler için sıkça kullanıyor ve bir sayfanın yüklenmesi için en fazla 3 saniye bekliyor. 3 saniyede açılmayan siteler 10 kullanıcıdan 3’ünü, 5 saniyede yüklenmeyenler ise 10 kullanıcıdan 9’unu kaybediyor. Rakamların da söylediği gibi, teknoloji ve deneyim kaynaklı eksiklikler hem ziyaretçi hem de gelir kayıplarına yol açıyor. Becca Digital olarak her ölçek ve sektörden şirketin ürünlerini dijital ortamda satabilmeleri için ihtiyaç duydukları teknolojik altyapıyı hazırlıyor, işletme ihtiyaçlarına ve kullanıcı beklentilerine göre iyileştiriyoruz” dedi.



Berkay Akıncı

"TÜKETİCİLERİN GÜVENEBİLECEKLERİ TUTARLI E-TİCARET DENEYİMLERİ TASARLIYORUZ"



E-ticaretin işletmeler için alternatif bir satış kanalı olmaktan çıkarak, işin merkezine yerleştiğini belirten Becca Digital Technology Kurucusu Berkay Akıncı, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:



“Geçtiğimiz iki yılda pek çok küçük ve orta ölçekli perakendeci e-ticarete giriş yaptı. Becca Digital olarak kendimizi bu noktada bir dijital çözüm ortağı olarak konumlandırıyoruz. Araştırma süreçlerinin ardından tasarladığımız kullanıcı deneyimini ve işletme ihtiyaçlarına özel yazılım altyapısını kullanarak oluşturduğumuz e-ticaret platformlarını anahtar teslim sunarken, müşterilerimize e-ticarette arama motoru optimizasyonu alanında da destek oluyoruz. Arama motoru rekabetinde tutarlı hedeflemelerle öne geçen müşterilerimizin iletişim kanallarını 360 derece sosyal medya stratejileri oluşturarak yönetiyoruz. Sunduğumuz uçtan uca ürün ve hizmetler sayesinde müşterilerimiz e-ticarete, kullanıcı beklentilerine uygun kurumsal bir görünümle güçlü bir başlangıç yapabiliyor veya mevcut platformlarını çok vakit kaybetmeden dönüştürebiliyor.”