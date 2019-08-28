Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, birçok tüketici ve şirket, desteklenmeyen veya ömrünün sonuna gelmiş işletim sistemlerini kullanıyor.

İşletim sistemlerinin yeni sürümleri bulunsa da Türkiye’de tüketicilerin yaklaşık yüzde 38’i, Windows XP veya Windows 7 gibi desteklenmeyen veya destek süresinin sonuna gelmek üzere olan işletim sistemlerini kullanmaya devam ediyor.



Aynı zamanda, Türkiye’deki çok küçük işletmelerin yüzde 35,5’i, KOBİ’ler ve kurumsal şirketlerin ise yüzde 35’i halen bu sistemlere güveniyor. Bu durum, güvenlik risklerinin ortaya çıkmasına neden oluyor.

Çoğu durumda, bir işletim sisteminin ömrü tamamlandığında geliştirici marka yeni güncelleme yayınlamaya son veriyor. Bunların arasında güvenlik güncellemeleri de bulunuyor. Güvenlik araştırmacıları veya siber saldırganlar bu sistemlerde, daha önce bilinmeyen açıklar bulabiliyor.

Bu açıklar siber saldırılar için kullanılabiliyor. Sorunu çözecek yamayı alamayan kullanıcılar da tehlikeye açık halde kalıyor.



Kaspersky, Security Network aracılığıyla kullanıcılarının izniyle toplanan işletim sistemi bilgilerini analiz etti. Analizin sonuçlarına göre, her 10 tüketiciden 4'ü eski sistemleri kullanmayı sürdürüyor ve bu sistemler arasında Windows XP ve Vista gibi çok eski olanlar da bulunuyor.



Kullanılan eski işletim sürümlerine bakıldığında tüketiciler ve çok küçük işletmelerin yüzde birinin Windows XP kullandığı görülüyor. Bu işletim sistemi 10 yıldan fazla süredir desteklenmiyor. Türkiye’de bazı tüketiciler (yüzde 1) ve şirketler (Çok küçük işletmelerin yüzde 0,8’i, KOBİ’ler ve kurumsal şirketlerin yüzde 0,6’sı) ücretsiz Windows 8.1 güncellemesini kaçırıp Windows 8 kullanmayı sürdürüyor. Microsoft, Ocak 2016’dan bu yana Windows 8’e destek vermiyor.



Ocak 2020’de desteği sona erecek olan Windows 7, tüketicilerin ve şirketlerin en çok tercih ettiği işletim sistemlerinden biri olmayı sürdürüyor. Türkiye’de tüketicilerin üçte birinden fazlası (yüzde 35), çok küçük işletmelerin yüzde 34’ü, KOBİ’ler ve kurumsal şirketlerin ise yüzde 35’i halen bu işletim sistemini kullanıyor.