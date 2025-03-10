10 Mart Dünya Mario Günü (Mario Day) nedir?

Mario Day, her yıl 10 Mart'ta kutlanan, Nintendo'nun ünlü video oyunu karakteri Mario'yu onurlandıran bir gündür. Tarihsel olarak, 10 Mart ("Mar10") yazıldığında, "Mario"nun ismi gibi göründüğü için bu gün, Mario'nun kutlanması için seçilmiştir.



Mario Day, genellikle Super Mario oyun serisine yönelik özel etkinlikler, indirimler ve oyun duyuruları ile kutlanır. Nintendo, Mario Day kapsamında yeni oyunları tanıtabilir, geçmişteki oyunları yeniden yayınlayabilir veya hayranlarına özel içerikler sunabilir. Ayrıca, bazı markalar ve perakendeciler, Mario'yu temaya alan indirimler veya kampanyalar düzenler.



