10 Mart Twitter çöktü mü? Son dakika Twitter’da sorun mu var, neden açılmıyor?

Twitter yeni adıyla "X" bir kez daha erişim sorunu haberleriyle gündeme geldi. Twitter uygulamasına erişime sağmaya çalışan kullanıcılar, özellikle akış yenileme ve paylaşım yapma işlemlerinde "Bir sorun oluştu, yeniden yüklemeyi dene" uyarısıyla karşılaştı.

TWİTTER ERİŞİM SORURU GLOBAL Mİ BÖLGESEL Mİ? Bu erişim sorunları, Türkiye'deki kullanıcıları da etkiledi. Kullanıcılar, platforma erişim sağlayamadıklarını ve akışın yenilenmediğini bildirdi. Twitter'ın resmi destek hesabı veya yetkilileri tarafından henüz bir açıklama yapılmamış olup, sorunun kaynağı ve ne zaman çözüleceği konusunda bilgi bulunmuyor. Sorunun global bir kesintiden mi yoksa bölgesel bir problemden mi kaynaklandığı bilinmiyor.

Kesintileri takip eden web sitesi downdetector'deki verilere göre, kullanıcı raporları Twitter'da problemlerin olduğuna işaret ediyor. Sitede 10 Mart 2025 18.22 civarları itibarıyla kullanıcılardan yoğun şekilde rapor geldiği görülüyor.

ERİŞİM SORUNU GOOGLE TRENDS'E YANSIDI Twitter erişim sorunu Google Trends'e de yansıdı. Google kullanıcılar son 1 saatte en fazla twitter'da yaşanan sorunu araştırdı.