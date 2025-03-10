10 Mart Twitter çöktü mü? Son dakika Twitter’da sorun mu var, neden açılmıyor?
Twitter’da yaşanan erişim problemleri devam ediyor. 10 Mart Pazartesi günü kullanıcılar, masaüstü ve mobil üzerinden sosyal medya platformuna giriş yapmaya çalışırken hata ile karşılaşıyor. Elon Musk’un sahibi olduğu “X”te sorunun yerel mi, dünya çapında olup olmadığı araştırılıyor. Twitter’a erişim sorunları, sunucu problemleri, yazılım hataları ve siber saldırılar sebebiyle gerçekleşebilir. Peki Son dakika Twitter çöktü mü, sorun mu var,? İşte, Twitter hata raporu son durum…
Twitter yeni adıyla "X" bir kez daha erişim sorunu haberleriyle gündeme geldi. Twitter uygulamasına erişime sağmaya çalışan kullanıcılar, özellikle akış yenileme ve paylaşım yapma işlemlerinde "Bir sorun oluştu, yeniden yüklemeyi dene" uyarısıyla karşılaştı.
TWİTTER ERİŞİM SORURU GLOBAL Mİ BÖLGESEL Mİ?
Bu erişim sorunları, Türkiye'deki kullanıcıları da etkiledi. Kullanıcılar, platforma erişim sağlayamadıklarını ve akışın yenilenmediğini bildirdi. Twitter'ın resmi destek hesabı veya yetkilileri tarafından henüz bir açıklama yapılmamış olup, sorunun kaynağı ve ne zaman çözüleceği konusunda bilgi bulunmuyor. Sorunun global bir kesintiden mi yoksa bölgesel bir problemden mi kaynaklandığı bilinmiyor.
Kesintileri takip eden web sitesi downdetector'deki verilere göre, kullanıcı raporları Twitter'da problemlerin olduğuna işaret ediyor. Sitede 10 Mart 2025 18.22 civarları itibarıyla kullanıcılardan yoğun şekilde rapor geldiği görülüyor.
ERİŞİM SORUNU GOOGLE TRENDS'E YANSIDI
Twitter erişim sorunu Google Trends'e de yansıdı. Google kullanıcılar son 1 saatte en fazla twitter'da yaşanan sorunu araştırdı.
TWİTTER ÇÖKME NEDENLERİ
1. Sunucu Problemleri
Aşırı Yüklenme: Özellikle büyük haber olayları, ünlü kişilerin açıklamaları veya trend olan konular sırasında milyonlarca kişi aynı anda platforma akın edebilir. Bu yoğunluk sunucularda aşırı yüklenmeye neden olabilir.
Sunucu Bakımı: Planlı veya plansız bakım çalışmaları sırasında kesintiler yaşanabilir.
Veri Merkezi Arızası: Elektrik kesintileri, donanım arızaları veya yangın gibi fiziksel hasarlar sunucuları devre dışı bırakabilir
2. Yazılım Hataları
Kodlama Hataları (Bug): Güncellemeler sırasında yapılan bir hata platformun belirli bölgelerde veya global olarak çökmesine yol açabilir.
API Problemleri: Üçüncü taraf uygulamaların Twitter verilerine erişiminde yaşanan sorunlar, sistem genelinde kesintilere neden olabilir.
3. Siber Saldırılar
DDoS Saldırıları: (Distributed Denial of Service) Birden fazla cihazdan aynı anda yapılan yoğun talepler, platformun kapasitesini zorlayarak çökmesine neden olabilir.
Veri İhlalleri: Platforma yönelik hack girişimleri de sistemin devre dışı kalmasına yol açabilir.
4. Altyapı Sorunları
DNS Problemleri: Alan adlarının IP adreslerine yönlendirilmesinde yaşanan sorunlar, platformun erişilemez hale gelmesine yol açabilir.
İnternet Omurgası Sorunları: Özellikle geniş kapsamlı internet arızaları sosyal medya platformlarının kesintisine sebep olabilir.
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