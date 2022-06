10 milyar dolarlık teleskoba taş kaçtı

Bilim insanları çok uzun yıllardır evreni izlerken Hubble Uzay Teleskobunu kullanıyordu. Ancak geçen yıl bunun yerini alması planlanan James Webb Uzay Teleskobu fırlatıldı. James Webb haftalar süren yolculuk ve açılma sürecinin ardından göreve başladı. Hatta uzayın derinliklerinden ilk fotoğrafları da gönderdi.



NASA tarafından geliştirilen bu teleskoba bir mikro-meteor çarptı. Ağırlığı bir gramdan daha az olan bu taş parçaları saniyede 10 kilometre kadar hıza ulaşabiliyor. Hız onları uzay boşluğundaki insan yapımı nesneler için tehlikeli bir hale getiriyor.



James Webb'in ana ayna bölümlerinden birine değen taş nedeniyle NASA genel merkezinde incelemeler yapıldı. Yapılan değerlendirme sonucu Webb'in kendisinden bekleneni fazlasıyla yerine getirebilecek şekilde çalıştığı sonucuna ulaşıldı.



James Webb'in dünyadaki testleri sırasında benzer senaryoların çalışıldığı belirtildi. Özel laboratuvarlarda yüksek hızlarda mikro gök taşlarının teleskonun aynalarına çarpığı ve sonun olumlu olduğu aktarıldı.



Teleskonun inşaasında görev alan NASA çalışanlarından Paul Geither, "Bunun her zaman Webb'in başına geleceğini biliyorduk. Webb'i optik, termal, elektrik ve mekanik inşa ederken uzayda uzun yıllar görev yapmasını sağlayacak bir performansı hedefledik" dedi.

Geithner, "Webb'in ayna konumlarını algılama ve ayarlama yeteneği, çarpmaların sonucu için kısmi düzeltme sağlıyor" dedi.

Webb Optik Teleskop biriminde yönetici Lee Feinberg de "Fırlatmadan bu yana beklentilerle tutarlı olan dört küçük, ölçülebilir mikro meteor çarpması yaşadık. Yakın zamanda gerçekleşen çarpma ise tahminlerimizden daha büyük." diye konuştu.



Mikro meteor darbelerinin James Webb'in operasyon programında herhangi bir değişikliğe neden olmadığı bildirildi.



NASA, 25 Aralık 2021'de dünyanın en büyük ve en gelişmiş uzay teleskobu James Webb'i uzaya fırlatmıştı. İnşaası yıllar süren teleskop 10 milyar dolara mal olmuştu.



NASA'nın Avrupa ve Kanada uzay ajanslarıyla ortak çalışmasının ürünü olan Webb, bugüne kadar yapılmış en büyük ve güçlü ancak 31 yaşında olan, çalışma ömrünün sonuna yaklaşan Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi görülüyor.