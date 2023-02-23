10 yıl içinde evdeki işlerin yüzde 39'unu robotlar yapacak

Araştırmacılar, robot elektrikli süpürgeler gibi "ev içi ev işleri için" robotların "dünyada en çok üretilen ve satılan robotlar haline geldiğini" gözlemledi.



İngiltere'deki erkek uzmanların, kadın meslektaşlarına kıyasla ev otomasyonu konusunda daha iyimser olma eğiliminde olduklarını keşfettiler, bu durum Japonya'da tersine döndü.

Oxford'dan yapılan açıklamada, "Çocuğunuza eğitim vermek, çocuğunuza eşlik etmek veya daha yaşlı bir aile üyesine bakmak gibi faaliyetler de dahil olmak üzere bakım işlerinin yalnızca yüzde 28'inin otomatikleştirileceği tahmin ediliyor" denildi. Öte yandan yapay zeka uzmanları teknolojinin market alışverişine harcadığımız zamanı yüzde 60 oranında azaltmasının beklendiğini söylüyor.

İTİRAZLAR DA BULUNUYOR

İnsanlık fütüristik tahminlerde bulunurken hayal gücünün sınırlarını zorlamayı seviyor.

Teknolojij gelişmelerin çok daha hızlı olacağı öngörülse de gerçekte durumlar değişebiliyor. 1900'lü yılların başındaki tahminler 21. yüzyılda uçan arabaların hayatımıza gireceği yönündeydi. 2023 yılında ise birkaç proje dışında halen tam anlamıyla hayata geçmiş bir örnek bulunmuyor.

Oxford Üniversitesi'nde AI ve Society'de doçent ve çalışmanın yazarlarından biri olan Ekaterina Hertog, uzun süredir otonom arabaları çevreleyen iyimserlikle paralellikler kuruyor.

Hertog, "Kendi kendine giden arabaların, sokaklarda olma, taksilerin yerini alma vaadi, Sanırım on yıllardır oradayız. Yine de robotların iyi çalışmasını sağlayamadık veya bu sürücüsüz arabaların sokaklarımızın öngörülemeyen ortamında gezinmesini sağlayamadık. Evler bu anlamda benzer" dedi.