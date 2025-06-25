100 bin kişinin yatağı yanma riski nedeniyle geri çağırıldı

ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu (CPSC), 18 Haziran’da yaptığı açıklamada, Crayan’ın yatak modellerinin ciddi bir yangın riski taşıdığını ve düzenlemelere aykırı olduğunu duyurdu. Şu ana kadar herhangi bir yaralanma bildirilmedi, ancak yetkililer tüketicileri ürünü derhal kullanmayı bırakmaları konusunda uyardı.

TÜM YATAKLAR GERİ ÇAĞIRILDI

2022 Temmuz ile 2024 Haziran arasında Amazon üzerinden satılan Twin, Full, Queen ve King boyutlarındaki tüm Crayan yatakları geri çağrıldı. Fiyatları 100 ila 200 dolar arasında değişen bu yataklar Japonya’da üretildi, Çin merkezli bir şirket tarafından Amazon aracılığıyla satıldı.



Tüketicilere, yatağın beyaz yüzeyine büyük harflerle “Recalled” (geri çağrıldı) yazmaları, bu yazının fotoğrafını crayan_service@hotmail.com adresine göndermeleri ve ardından ürünü kalıcı olarak imha etmeleri çağrısı yapıldı. Crayan, doğrulanmış tüm müşterilere tam para iadesi yapma yükümlülüğü altında.



GÜVENLİK İDDİALARI GERÇEKLE UYUŞMUYOR

Crayan’ın resmi sitesinde “Zararlı maddeler içermez, sevdikleriniz için güvenlidir” ifadesi yer alıyor. Ancak federal yasalar gereği, güvenlik standartlarını karşılamayan ürünlerin satılması, bağışlanması ya da yeniden satılması yasak.



Amazon’daki Crayan ürünlerinin tamamı şu anda “stokta yok” olarak listeleniyor. Kullanıcı yorumlarında yatakların konforlu olduğu ancak bazılarında güçlü bir kimyasal koku bulunduğu belirtilmiş. Bir kullanıcı, satın altığı yatakla ilgili “3 gün geçmesine rağmen hala güçlü bir koku var. Umarım formaldehit gibi zararlı koruyucular kullanılmamıştır” yorumunu yaptı.

AMAZON'DA GERİ ÇAĞIRMA DALGASI

Amazon, son dönemde birçok ürün için geri çağırma uyarısı yayımladı. Haziran başında kurşun içerdiği tespit edilen üç farklı lavabo bataryası ve yangın riski taşıyan 1.1 milyon telefon şarj cihazı geri çağrıldı. Mart ayında ise yaklaşık 90 bin telefon kılıfı, batarya kaynaklı yanma riski nedeniyle toplatılmıştı.