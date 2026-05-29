100 milyon dolarlık hata NASA'nın Ay hedeflerini etkileyecek mi?

Jeff Bezos ’un sahibi olduğu Blue Origin şirketine ait New Glenn roketi, Florida’daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü’nde gerçekleştirilen rutin bir test sırasında patladı.

Yaklaşık 98 metre uzunluğundaki roket , fırlatma rampasında yapılan “hotfire test” sırasında büyük bir patlamayla alev topuna dönerken, olay sonrası fırlatma rampasının da ciddi hasar gördüğü bildirildi.

Blue Origin kurucusu Jeff Bezos, yaşananları “çok zor bir gün” olarak nitelendirirken patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini söyledi.

TEST SIRASINDA ALEV TOPUNA DÖNÜŞTÜ

Testin ilk aşamalarında her şeyin normal ilerlediği belirtilirken, motorlardan duman yükselmeye başladıktan kısa süre sonra roketin alt kısmında büyük bir patlama meydana geldi. Patlama kısa sürede tüm roketi ve ardından fırlatma rampasını sardı.

Bezos, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, “Tüm personel güvende. Sebebi bilmek için henüz erken ama araştırmaya başladık. Gerekirse yeniden inşa edeceğiz ve tekrar uçacağız. Buna değer”. ifadelerini kullandı.

Rakip şirketin kurucusu Elon Musk ise paylaşımına Latince “Zorluklar içinden yıldızlara” anlamına gelen “Ad astra per aspera” ifadesini yazdı.