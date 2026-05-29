100 milyon dolarlık hata NASA'nın Ay hedeflerini etkileyecek mi?
29.05.2026 14:11
Motorlardan duman yükselmeye başladıktan kısa süre sonra roketin alt kısmında büyük bir patlama meydana geldi.
Jeff Bezos’un uzay şirketi Blue Origin’e ait yaklaşık 100 milyon dolar değerindeki New Glenn roketi, rutin bir test sırasında patladı. Patlama, şirketin NASA’nın Ay programındaki rolü nedeniyle tartışma yarattı.
Yaklaşık 98 metre uzunluğundaki roket, fırlatma rampasında yapılan “hotfire test” sırasında büyük bir patlamayla alev topuna dönerken, olay sonrası fırlatma rampasının da ciddi hasar gördüğü bildirildi.
Blue Origin kurucusu Jeff Bezos, yaşananları “çok zor bir gün” olarak nitelendirirken patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini söyledi.
TEST SIRASINDA ALEV TOPUNA DÖNÜŞTÜ
Testin ilk aşamalarında her şeyin normal ilerlediği belirtilirken, motorlardan duman yükselmeye başladıktan kısa süre sonra roketin alt kısmında büyük bir patlama meydana geldi. Patlama kısa sürede tüm roketi ve ardından fırlatma rampasını sardı.
Bezos, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, “Tüm personel güvende. Sebebi bilmek için henüz erken ama araştırmaya başladık. Gerekirse yeniden inşa edeceğiz ve tekrar uçacağız. Buna değer”. ifadelerini kullandı.
Rakip şirketin kurucusu Elon Musk ise paylaşımına Latince “Zorluklar içinden yıldızlara” anlamına gelen “Ad astra per aspera” ifadesini yazdı.
NASA'NIN AY PLANLARI ETKİLENECEK Mİ?
New Glenn roketi, Blue Origin’in NASA’nın Ay programındaki rolü açısından kritik öneme sahip görülüyor.
Şirket yakın zamanda NASA’nın Ay programı kapsamında sözleşme kazanmış ve bazı sistemlerin bu yıl içinde New Glenn roketlerinden biriyle fırlatılması planlanmıştı.
Ay yüzeyine ekipman ve bilimsel yük taşımayı amaçlayan bu görevler, NASA’nın uzun vadeli Ay yerleşimi hedefleri açısından önemli adımlar arasında yer alıyor.
NASA Başkanı Jared Isaacman, olayın Artemis programına etkilerinin değerlendirildiğini belirterek mevcut durumda program üzerindeki sonuçların net olmadığını söyledi.
ARTEMIS GÖREVLERİ İÇİN SORU İŞARETİ
Planlara göre gelecek yıl düzenlenmesi planlanan Artemis III görevi sırasında astronotların, yörüngede Blue Origin ve SpaceX’e ait iniş araçlarıyla kenetlenme manevraları gerçekleştirmesi öngörülüyor.
Ancak fırlatma rampasının hasar görmesi nedeniyle Blue Origin’in bu sürece zamanında yetişip yetişemeyeceği belirsiz hale geldi.
Blue Origin’in bu yıl içinde New Glenn roketiyle Ay’a göndermeyi planladığı Blue Moon Mark I adlı insansız iniş aracı da risk altına girmiş olabilir.
DAHA ÖNCE DE SORUN YAŞAMIŞTI
Patlama, New Glenn roketinin haftalar önce bir iletişim uydusunu hedeflenen yörüngeye ulaştıramamasının ardından yaşandı. Şirket, önceki soruşturmalarda motorlardan birinin tam itiş gücüne ulaşamamasının termal koşullardan kaynaklandığını açıklamıştı.
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) daha önce şirketten kapsamlı bir soruşturma yürütmesini istemişti.
NASA Başkanı Isaacman ise olay sonrası yaptığı açıklamada, “Uzay uçuşları affetmez ve yeni ağır yük taşıma sistemleri geliştirmek son derece zordur. Ortaklarımızla birlikte bu olayı ayrıntılı biçimde inceleyeceğiz.” demişti.