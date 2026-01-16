100 milyon yıl sonra uyanan kara delik volkan gibi patladı

Astronomlar, yaklaşık 100 milyon yıl süren sessizliğin ardından yeniden “uyanmış” bir süper kütleli kara deliğin patlama anını görüntüledi.

Kara delik ev sahibi galaksisini baştan aşağı şekillendirebilecek güçte, “kozmik bir volkan” gibi patladı.

SAMANYOLU'NDAN 10 KAT GENİŞ PATLAMALAR

Araştırmacıların aktardığına göre “J1007+3540” adı verilen kara delik, neredeyse bir milyon ışık yılı uzunluğa ulaşan, Samanyolu Galaksisi'nden yaklaşık 10 kat daha geniş dev plazma akıntıları üretiyor.

Çalışmanın başyazarı Shobha Kumari, “Bu, uzun bir sükunetten sonra yeniden patlayan kozmik bir volkanı izlemek gibi.” dedi.

Çalışma, neredeyse tüm galaksilerin merkezinde bulunan süper kütleli kara deliklerin çok azının bu denli gösterişli ve yıkıcı patlamalar ürettiğini vurguluyor.

J1007+3540, son derece sıcak gazla dolu büyük bir galaksi kümesinin içinde yer alıyor. Bu da kara deliğin patlayıcı gücü ile çevresindeki gazın ezici basıncı arasında sürekli bir mücadele yaratıyor.

Gözlemler, Hollanda’daki Low Frequency Array (LOFAR) ile Hindistan’daki Giant Metrewave Radio Telescope’un (uGMRT) yükseltilmiş sürümü kullanılarak yapıldı. Radyo görüntülerinde, kara deliğin yakın zamanda yeniden faaliyete geçtiği ortaya çıktı.

KARA DELİĞİN ŞİDDETLİ GEÇMİŞİ

Araştırma yalnızca mevcut patlamayı değil, kara deliğin şiddetli geçmişini de açığa çıkarıyor. Parlak iç jetin hemen dışında, daha eski patlamalardan kalan sönük plazma kozası bulundu.

Samanyolu’nun merkezindeki süper kütleli kara delik Sagittarius A* bugün için durgun kabul ediliyor. Ancak bilim insanları, benzer bir etkinliğin gelecekte burada da yaşanabileceğini belirtiyor.

Böyle bir durumda oluşabilecek dalgaların evreni kökten etkileyebileceği ifade edilirken, Dünya’nın büyük olasılıkla korunacağı, buna karşın doğrudan isabetin yaşamı yok edecek güçte olacağı belirtiliyor.