100 yılda bir görülen Güneş tutulması geliyor

Sosyal medyada 2 Ağustos'ta dünyanın 6 dakikalığına tamamen karanlığa gömüleceği ve bunun bir daha 100 yıl boyunca tekrarlanmayacağı iddiası yayılıyor.



Uzmanlar göre bu iddia gerçek dışı çünkü tüm dünyanın aynı anda karanlığa gömülmesi mümkün değil. Ne bu yıl ne de yakın gelecekte böyle bir "küresel kararma" beklenmiyor.



Ancak bu yanlış bilginin arkasında, gerçekten büyüleyici bir gök olayı yatıyor: 2 Ağustos 2027'de gerçekleşecek olan “yüzyılın Güneş tutulması.”



21. YÜZYILIN EN UZUN KARARMASI



2027'nin 2 Ağustos'unda Ay Güneş’i tam olarak kapatacak ve 6 dakika 22 saniyeye kadar sürecek tam tutulma yaşanacak. Bu, 21. yüzyılda karada görülecek en uzun tam Güneş tutulması olacak.



Karşılaştırmak gerekirse, 8 Nisan 2024’te Meksika, ABD ve Kanada’da izlenen tam Güneş tutulması en fazla 4 dakika 28 saniye sürmüştü. Bu bile normalin üzerindeydi.



2027'deki tutulma, 1991’den bu yana en uzun süreli tam tutulma olacak ve bir sonraki benzer uzunlukta tutulma 2114’e kadar gerçekleşmeyecek. Bu denli uzun bir tutulma için yaklaşık 87 yıl beklemek gerekecek.



TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?



2 Ağustos 2027’deki tutulma, Ay'ın Dünya’ya en yakın konuma gelecek olması nedeniyle alışılmadık şekilde geniş bir karanlık hattı (totalite hattı) oluşturacak.



Bu hat, yaklaşık 258 kilometre genişliğinde ve toplamda 15 bin 227 kilometre uzunluğunda bir yol kat ederek, yaklaşık 2,5 milyon kilometrekarelik bir alanı kapsayacak



Ancak bu, Dünya yüzeyinin yalnızca küçük bir kısmına denk geliyor.

Tutulma tam olarak İspanya, Cebelitarık, Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, Sudan, Suudi Arabistan, Yemen ve Somali üzerinden geçecek. Ancak Türkiye de tutulmanın etkileyeceği hattın içinde kalıyor. Yani Türkiye'den gözlem yapmak mümkün olacak.



Benzer şekilde Avrupa, Afrika ve Güney Asya'nın büyük bölümünde de parçalı tutulma izlenebilecek. Kuzey Amerika gibi diğer bölgelerde ise herhangi bir tutulma görülmeyecek.



EN YAKIN TUTULMA NE ZAMAN?



Ağustos 2025'te ise herhangi bir Güneş tutulması yaşanmayacak. En yakın tutulma, 21 Eylül’de, Pasifik Okyanusu üzerindeki bazı bölgelerde (Fiji, Tahiti, Yeni Zelanda ve Antarktika) görülebilecek parçalı bir güneş tutulması olacak. Ancak bu da küresel bir olay değil.



Sonuç olarak, bu ağustosta dünya karanlığa gömülmeyecek. Ancak tarihin en uzun kara tutulmalarından birine tanıklık etmek isteyenler, 2 Ağustos 2027’yi şimdiden not edebilir.