110 bin teknoloji çalışanına corona virüs hapsi

Google’ın çatı şirketi Alphabet , ABD’nin Seattle şehirinde corona virüs nedeniyle vakaların artmasının ardından bölgedeki çalışanlarının evden çalışmalarını öneren Amazon, Facebook ve Microsoft’a katıldı. Washington eyaletinde yer alan Seattle corona virüsün en yoğun görüldüğü bölge olma özlelliğini koruyor. Bölgede salgın nedeniyle 11 kişi yaşamını yitirdi vaka sayısı ise 70’e ulaştı.



Google sözcüsü, söz konusu kararın şirketin kamu sağlığı yetkililerine danıştıktan sonra aldığını açıkladı.

AMAZON, FACEBOOK VE MİCROSOFT'TAN EVDEN ÇALIŞMA KARARI



Merkezi Seattle’da bulunan Amazon, South Lake Union ofis kompleksindeki bir çalışanın geçen Salı günü corona virüse yakalanmasının ardından bölgedeki tüm çalışanlarından ay sonuna kadar evden çalışmalarını istemişti. Facebook ise 9 Mart'a kadar Seattle ofisini kapatacağını açıklamıştı.



110 BİN ÇALIŞAN EVE HAPSOLACAK



Teknoloji devlerinin Seattle’daki çalışanlarının eve kapanmasının yaklaşık 110 bin kişiyi etkileyeceği düşünülüyor.Microsoft ve Amazon’un her biri bölgedeki merkezlerinde 50 binden fazla kişiyi istihdam ediyor. Bununla birlikte Seattle’da Facebook’un 5 binden fazla, Google’ın ise yaklaşık 4 bin 500 çalışanı bulunuyor.



Seattle’da sağlık yetkilileri, şirketleri; çalışanlarının mümkün olduğunca evden çalışmalarına, toplu taşımada yoğunluğu hafifletmek ve büyük toplantılardan kaçınmak için bu yönlerde karar almalara teşvik ediyor.



KONFERANSLARA VE ŞİRKET İÇİ ETKİNLİKLERE CORONA ENGELİ



Diğer taraftan ABD’li perakende zinciri Walmart yaptığı açıklamada, tüm uluslararası seyahatlerini kritik iş gezileriyle sınırladığını ve ABD içindeki iş ortaklarının sadece gerekli durumlarda seyahat ettiğini duyurdu. Şirket, ayrıca bir sonraki hafta Dallas'ta yapılması planlanan ABD Müşteri Konferansı’nı iptal etti.



Bununla birlikte, Büyük teknoloji şirketleri de çeşitli konferanslardan vazgeçiyor ve corona virüs yayılırken şirket içi etkinliklerini durduruyor.



70'İN ÜZERİNDE ÜLKEDE GÖRÜLDÜ



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü vakaları 70'in üzerinde ülkeye sıçradı. Dünya genelinde yeni tip corona virüsü nedeniyle can kaybı 3 bin 389'a çıktı, virüsten etkilenen kişi sayısı 98 bini aştı.Türkiye'nin sınır komşuları Yunanistan, Irak, Gürcistan ve İran'da corona virüsü vakaları tespit edildi.



HANGİ FUARLAR ERTELENMİŞTİ?



Diğer taraftan, Almanya'nın Köln kentinde 1 Mart'ta açılması planlanan alanının en büyüğü olan Uluslararası Hırdavat Fuarı (Eisenwarenmesse),dünyanın en büyük cep telefonu fuarı olan ve Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2020 ve İsviçre'nin Cenevre kentinde her yıl düzenlenen Uluslararası Buluşlar Fuarı'nın corona virüsü salgını nedeniyle iptal edildiği duyurulmuştu.



Benzer şekilde İtalya'da 21-26 Nisan tarihinde gerçekleşecek olan Mobilya Fuarı da ileri bir tarihe ertelendi.



Avrupa'nın alanındaki en büyük fuarlarından biri olan Cenevre Otomobil Fuarı da corona virüs salgını nedeniyle iptal edildi.



90'dan fazla tanıtımın yapılması beklenen fuar için otomotiv firmaları çözümü dijitalde buldu. Birçok firma dünya ve Avrupa lansmanını dijital ortamdan yapacağını açıkladı.

1 DAKİKADA CORONAVİRÜS HAKKINDA EFSANELER VE GERÇEKLER