12 Ağustos’ta Dünya’nın yerçekimi 7 saniyeliğine duracak mı?

TikTok ve Instagram’da viral olan bir videoda, 12 Ağustos 2026’da Dünya’nın 7 saniyeliğine yerçekimini kaybedeceği, NASA’nın bunu bildiği ancak kamuoyundan sakladığı öne sürüldü. Ancak iddia, bilimsel gerçeklerle hiçbir şekilde örtüşmüyor.

GİZLİ BELGE İDDİASI



Söz konusu paylaşımda NASA’ya ait olduğu iddia edilen, “Project Anchor” adlı gizli bir belgeden bahsediliyor. Kasım 2024’te sızdırıldığı öne sürülen bu belgede, 89 milyar dolarlık bir bütçeden ve yerçekiminin kaybolması sonucu 40 ila 60 milyon kişinin hayatını kaybedebileceğinden söz ediliyor. Video Instagram’da yaklaşık 62 bin beğeni alırken, 268 bin kez paylaşıldı. Hesap daha sonra erişime kapatıldı.



İddiada dikkat çeken bir diğer unsur ise tarihin özellikle seçilmiş olması. 12 Ağustos 2026, Kuzey Kutbu’ndan İspanya’ya kadar geniş bir alanda izlenebilecek tam Güneş tutulmasının gerçekleşeceği gün.

Uzmanlara göre tutulmaların kıyamet senaryolarıyla ilişkilendirilmesi yeni değil; ancak bu tür tarihler, söylentilerin daha hızlı yayılması için sıkça kullanılıyor.

Paylaşımda, yerçekiminin kaybolduğu ilk iki saniyede insanların ve hayvanların havalanmaya başlayacağı, 3 ila 4 saniye içinde 15-20 metre yüksekliğe çıkacağı, ardından 7 saniyede yerçekiminin geri gelerek her şeyin yere çakılacağı iddia ediliyor.

BİLİM NE DİYOR?

Ancak bu anlatım, temel fizik yasalarıyla açıkça çelişiyor. Doğrulama sitesi Snopes’un aktardığına göre, yerçekimi ortadan kalksa bile, insanların durdukları yerden onlarca metre yükselmesi mümkün değil; bunun için ek bir kuvvet gerekiyor.

Paylaşımda yerçekiminin kaybolmasının ardındaki neden olarak gösterilen şey ise daha da dikkat çekici: “Yıllar öncesinden tahmin edilen, iki kara delikten yayılacak yerçekimsel dalgaların kesişmesi.”

Bilim insanları bu iddianın bütünüyle yanlış olduğunu vurguluyor. Zira yerçekimsel dalgalar son derece zayıf etkiler yaratıyor ve ancak insanlık tarihinin en hassas ölçüm cihazlarıyla tespit edilebiliyor. Üstelik bu dalgalar, çarpışmanın yalnızca son anlarında gözlemlenebiliyor; yıllar öncesinden kesin olarak tahmin edilmeleri mümkün değil.

Ayrıca NASA bu alanda doğrudan çalışma yürütmüyor; gözlemler LIGO-Virgo-KAGRA projelerindeki işbirliğiyle yapılıyor.

YERÇEKİMİ DURUR MU?

Peki Dünya’nın yerçekimi gerçekten durabilir mi?

Uzmanlara göre bunun tek yolu, gezegenin kütlesini kaybetmesi. Çekirdek, manto ve kabuğun yok olmasıyla sonuçlanacak böyle bir durumda ise ortada zaten bir “Dünya” kalmayabilir.

Kütlesi olan her cisim, kaçınılmaz olarak bir yerçekimi alanı üretiyor; bunu geçici olarak kapatacak fiziksel mekanizma yok.