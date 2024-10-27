13 bini aşkın sanatçıdan yapay zekaya açık mektup: Sanatın geleceği tehlikede!

Müzik dünyasının önde gelen isimleri arasında yer alan ABBA, The Cure ve Radiohead gibi sanatçılar, yapay zekanın yaratıcı eserler üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekmek amacıyla ortak bir açık mektup yayınladı. 13 bin 500 sanatçının imzaladığı mektupta, yapay zekanın lisanssız kullanımının sanatçıların geçim kaynaklarını tehdit ettiği ifade edildi.



Aralarında besteci Max Richter, yazar Kazuo Ishiguro, oyuncular Julianne Moore ve Kevin Bacon’ın da bulunduğu sanatçılar, yapay zekanın yaratıcı çalışmaları eğitmek için kullanılmasını protesto etti. Mektupta, "Yaratıcı eserlerin, yapay zekayı eğitmek için lisanssız kullanımı kabul edilemez" denildi.

"YAPAY ZEKA ETKİSİ SON DERECE RAHATSIZ EDİCİ"



Öne çıkan sanatçılardan Nick Cave, daha önce yapay zekanın müzik üzerindeki etkisini "son derece rahatsız edici" olarak nitelendirmişti. Ayrıca, bu yılın başlarında Stevie Wonder, Billie Eilish ve R.E.M. gibi 200'den fazla sanatçı, Artist Rights Alliance tarafından sunulan bir mektuba imza atarak benzer endişelerini dile getirmişti.



Yayınlanan mektupta, yapay zeka şirketlerine, geliştiricilerine ve platformlara, uygulamanın sanatçıların haklarını ihlal etmeden ve değersizleştirilmeden kullanılmasına yönelik çağrıda bulunuldu. "Sorumsuz kullanıldığında, yapay zeka, gizliliğimizi, kimliklerimizi, müziğimizi ve geçim kaynaklarımızı koruma becerimiz için ciddi tehditler oluşturuyor" ifadeleri dikkat çekti.