14 yaşında SpaceX'in en genç çalışanı oldu

Okul tarihindeki en genç mezun olan Kairan Quazi, Temmuz ayında SpaceX'in uydu internet bölümü Starlink'te göreve başlayacak.



Quazi'nin hikayesi, California medya kuruluşlarının 17 Haziran'da Santa Clara Üniversitesi'nden mezun olmaya hazırlandığını bildirmesinin ardından viral oldu.



Körfez Bölgesi yerlisi olan Quazi, okulun 172 yıllık tarihindeki en genç mezun olmakla kalmadı, aynı zamanda çocukluklarında üniversiteden mezun olmuş kişilerin kısa listesine de katılmaya hak kazandı.



Bir kültür ve tarih sitesi olan Oldest.org, şimdiye kadarki en genç 10 üniversite mezununun bir listesini tutuyor.



Quazi, o listedeki altıdan dokuza kadar olan kişilerle hemen hemen aynı yaşta.



San Francisco televizyon kanalı KGO'nun anlattığına göre, Quazi'nin ailesi, onun gelişmiş zekasını ilk olarak, henüz iki yaşındayken tam cümlelerle konuşmaya başladığında keşfetti.



Quazi'ye üçüncü sınıfta yapılan testlere göre, zekası, genel nüfusun yüzde 99,9'undan daha yüksek.



ÜNİVERSİTEYE 11 YAŞINDA BAŞLADI